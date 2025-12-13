Росія могла контролювати Україну без війни: Портников назвав найбільший прорахунок Кремля

Кремль / © pixabay.com

Якби не анексія Криму та війна на Донбасі, Росія все одно зберігала б широкі політичні можливості для контролю над Україною та недопущення її вступу до ЄС і НАТО.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

За його словами, у 2014 році Москва могла діяти зовсім іншим шляхом.

«Якби Росія у 2014 році замість того, щоб пропонувати українцям воювати за Крим та Донбас, запропонувала свої гарантії уряду національної єдності в Києві на чолі з якимось нейтральним бізнесменом чи політиком і заявила про порозуміння між сходом, заходом і півднем, то Україна вже б років десять перебувала у сфері інтересів РФ», — пояснив Портников.

Він наголосив, що на той момент у країні існувала потужна електоральна база, на яку Кремль міг спиратися без застосування сили.

«В Україні завжди була половина російськоцентричного населення, голосами якого можна було маніпулювати. Ці люди були готові підтримати будь-якого політика, який обіцяв співіснування з Росією. У 2014 році вони все ще становили половину українського електорату», — зазначив журналіст.

Портников підкреслив, що за відсутності воєнної агресії Москва могла досягти своїх цілей політичним шляхом.

«Якби не анексія Криму й війна на Донбасі, у Росії все одно були б усі політичні можливості для контролю над нашою країною і для блокування вступу України до ЄС та НАТО», — наголосив він.

Журналіст також провів паралель із Грузією, яку назвав показовим прикладом.

«Якби Росія не почала війну проти України, Київ був би підконтрольний Москві так само, як це сьогодні відбувається з Грузією. Вона підписала угоду про асоціацію з ЄС, але російський бізнес і далі розпоряджається її ресурсами», — сказав Портников.

На його думку, в Україні відбувся б черговий політичний реванш.

«Просто стався б реванш після Майдану. Як це було у 2010 році, так само це відбулося б і у 2019-му. Втім, Росія пішла шляхом алогічності», — підсумував він.

