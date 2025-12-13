Блекаут на Одещині / © ТСН.ua

Реклама

Внаслідок російського удару на енергетичну інфраструктуру Одещини місто Арциз залишилося повністю без світла.

Про це повідомив міський голова Арциза Сергій Парпуланський.

За його словами, світла в Арцизі не буде щонайменше тиждень.

Реклама

«У м. Арциз за даними від енергетиків очікувати підключення в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто. Дещо кращою є ситуація може бути для сіл, а також для військового містечка. Але наразі прогноз також незадовільний», — сказав мер.

Щодо водопостачання — то міський голова обіцяє, що воду подаватимуть за графіком, який опублікували раніше.

Тим часом, в Арцизі обіцяють розгорнути пункти обігріву та підзарядки гаджетів.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 14 грудня, Одеса і Одеська область пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод.