- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 99
- Час на прочитання
- 1 хв
Арциз на Одещині на тиждень лишився без світла — деталі
Арциз на Одещині повністю залишився без електрики після нічної атаки РФ.
Внаслідок російського удару на енергетичну інфраструктуру Одещини місто Арциз залишилося повністю без світла.
Про це повідомив міський голова Арциза Сергій Парпуланський.
За його словами, світла в Арцизі не буде щонайменше тиждень.
«У м. Арциз за даними від енергетиків очікувати підключення в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто. Дещо кращою є ситуація може бути для сіл, а також для військового містечка. Але наразі прогноз також незадовільний», — сказав мер.
Щодо водопостачання — то міський голова обіцяє, що воду подаватимуть за графіком, який опублікували раніше.
Тим часом, в Арцизі обіцяють розгорнути пункти обігріву та підзарядки гаджетів.
Нагадаємо, у ніч проти суботи, 14 грудня, Одеса і Одеська область пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод.