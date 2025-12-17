Скандал із захисними спорудами: у НАБУ розкрили деталі "аудіозаписів Міндіча"

Енергосистема / © Associated Press

Керівник детективів НАБУ Олександр Абакумов прокоментував аудіозаписи, де фігуранти справи, відомі під псевдонімами «Тенор» і «Рокет», нібито обговорювали недоцільність будівництва захисних споруд.

Про це він розповів в інтерв′ю «РБК-Україна».

«Це питання, насамперед, до тих органів та структур, які безпосередньо відповідають за планування, будівництво і введення в експлуатацію захисних споруд», — пояснив Абакумов.

Детектив додав, що логічним кроком мала би стати перевірка та публічний аудит рішень: «Хто саме ухвалював рішення, на підставі чого, як оцінювалися ризики для безпеки об’єктів. Але це радше порада з боку органу досудового розслідування, а не наша пряма компетенція».

Він підкреслив, що НАБУ не замінює собою профільні міністерства чи військове командування.

Щодо змісту записів, Абакумов зазначив: «Під час розмов Тенор і Рокет озвучували, що в деяких випадках краще почекати днів 10 — умовно місяць — для того, щоб відсоток неправомірної винагороди збільшився».

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ офіційно заявило про викриття злочинної організації, яка систематично отримувала від 10% до 15% «відкатів» від контрагентів «Енергоатому». Загальний обсяг коштів, що пройшов через фінансовий бек-офіс у центрі Києва для легалізації, становить близько 100 мільйонів доларів.

Згодом правоохоронці оприлюднили частину записів, які свідчать про масштабну корупцію в енергетиці. Як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, на плівках під псевдонімом «Тенор» фігурує Дмитро Басов, колишній співробітник Генпрокуратури та керівник підрозділу безпеки «Енергоатома».

Своєю чергою, «Рокет» — Ігор Миронюк, радник Германа Галущенка і вічний помічник зрадника Деркача. Так званий «смотрящій» за енергетикою від бізнесмена Тимура Міндіча, до якого зранку 10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками.

Згодом, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру сімом фігурантам справи про корупцію в енергетиці, серед яких вищезгаданий Дмитро Басов.