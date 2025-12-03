Операція "Мідас": НАБУ зібрало ключові факти і цифри

Операція "Мідас" / © ТСН

Реклама

НАБУ І САП зібрали ключові факти про операцію «Мідас». Структуровано подані цифри, запобіжні заходи для фігурантів, механіка схеми, перспективи.

Детально про операцію публікує НАБУ.

«Будьте антикорупційно свідомими й поширюйте лише перевірені факти», — закликали українців.

Реклама

«МІДАС» у цифрах

Як зазначається, «Мідас» для НАБУ і САП — це:

15 місяців роботи;

70+ проведених обшуків;

7 повідомлень про підозру;

1000+ годин записів;

5 затриманих;

$100+ МЛН які були задокументовані у злочинній схемі.

Як працювала схема

«Шлагбаум» називають «серцем» викритої корупційної схеми:

плати 10–15% від суми контрактів;

або втратиш державний контракт.

Саме таку умову відкату учасники високорівневої злочинної організації вимагали від підрядників «Енергоатому».

«Це стало можливим, бо у період воєнного стану з компанії було заборонено стягувати заборгованість за судовими рішеннями», — наголосили у НАБУ.

Реклама

Правоохоронцями було виявлено бек-офіс, в якому знайшли цікаві артефакти та $4+ млн готівкою.

Головні «герої»

Коли НАБУ та САП оприлюднили перші деталі розслідування, широкий загал на записах зміг почути голоси головних «героїв» злочинної схеми розкрадання. Далі наведені псевдонім, функція та найяскравіша цитата фігурантів:

«Карлсон» — бізнесмен, організатор — «Не хочеться підозру получать»

«Шугармен» — організатор, відповідальний за легалізацію — «Вони теж не дурні, розумієш?»

«Рокет» — неформальний куратор енергетики, «смотрящий» — «Вам я можу сказати, що ми на порозі грандіозних змін»

«Тенор» — виконавець, силовий «збирач» відкатів у «Енергоатомі» — «Ну шо денег нету, дайтє деньгі. Я говорю „не дам, домашнєє заданіє нада випалніть.">»

«Рьошик» — головний бухгалтер, касир — «Нести $1,6 млн таке собі задоволення»

Фінансистка бек-офісу — «Че Геварі красиві шкода віддавати… Розумієш? Зберемо всі некрасиві»

Запобіжні заходи

Для учасників «схеми»:

«Карлсон» І «Шугармен» — тримання під вартою (заочно);

«Рокет» — тримання під вартою з альтернативою внесення 126 млн грн застави;

«Рьошик» — вийшов під заставу в 95 млн грн;

«Тенор» 00 тримання під вартою з альтернативою внесення 40 млн грн застави;

операційна менеджерка бек-офісу — вийшла під заставу в 12 млн грн;

фінансистка бек-офісу — вийшла під заставу в 25 млн гри

До чого тут Че Гевара

Учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України — Че Геварі.

Реклама

Зафіксовано передачу $1,2 млн та майже є 100 тис. готівкою

Останню суму — $500 тис. було передано вже дружині Че Гевари.

ВАКС відправив фігуранта під варту з можливістю внесення застави. 19 листопада за нього внесли 251 млн

Що буде далі

У НАБУ констатували: досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують:

Реклама

аналіз матеріалів, перевіряти причетність інших посадовців до схеми;

вживати усіх заходів для притягнення учасників схеми до відповідальності, зокрема і у співпраці з правоохоронцями інших країн;

проводити низку експертиз для отримання ґрунтовних доказів.

Коли буде відповідальність

Як наголошують у НАБУ і САП, притягувати до відповідальності — справа винятково суду.

«Після завершення досудового розслідування, САП ухвалить необхідне процесуальне рішення щодо подальшого руху справи, зокрема стосовно можливості скерування обвинувального акту до Вищого антикорупційного суду», — йдеться у повідомленні.

Далі: підготовче засідання, слухання, дослідження доказів, допит свідків і пише після вирок суду.

Нагадаємо, фігуранту справи «Мідас» Тімуру Міндічу обрали запобіжний захід. Це — тримання під вартою (заочно). Як відомо, бізнесмен залишив територію України за декілька годин до обшуків НАБУ.

Реклама

Після процедури обрання запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу, щоб Міндіча могли затримати, зокрема під час перетину кордону. Втім наразі місце перебування бізнесмена невідоме.