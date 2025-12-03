- Дата публикации
Операция "Мидас": НАБУ собрало ключевые факты и цифры
Недавно НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетике и обороне, что повлекло за собой большой резонанс в обществе.
НАБУ и САП собрали ключевые факты об операции «Мидас». Структурированы представленные цифры, меры предосторожности для фигурантов, механика схемы, перспективы.
Подробно об операции публикует НАБУ .
«Будьте антикоррупционно осознанны и распространяйте только проверенные факты», — призвали украинцев.
«МИДАС» в цифрах
Как отмечается, «Мидас» для НАБУ и САП — это:
15 месяцев работы;
70+ проведенных обысков;
7 сообщений о подозрении;
1000+ часов записей;
5 задержанных;
$100+ МЛН, которые были задокументированы в преступной схеме.
Как работала схема
«Шлагбаум» называют «сердцем» разоблаченной коррупционной схемы:
платы 10-15% от суммы контрактов;
или потеряешь государственный контракт.
Именно такое условие отката участники высокоуровневой преступной организации потребовали от подрядчиков «Энергоатома».
«Это стало возможным, потому что в период военного положения с компании было запрещено взимать задолженность по судебным решениям», — отметили в НАБУ.
Правоохранителями был обнаружен бэк-офис, в котором нашли интересные артефакты и $4+ млн наличными.
Главные «герои»
Когда НАБУ и САП обнародовали первые детали расследования, широкая публика на записях смогла услышать голоса главных «героев» преступной схемы хищения. Далее приведены псевдоним, функция и яркая цитата фигурантов:
"Карлсон" - бизнесмен, организатор - "Не хочется подозрения получать"
Шугармен — организатор, ответственный за легализацию — Они тоже не дураки, понимаешь?
"Рокет" - неформальный куратор энергетики, "смотрящий" - "Вам я могу сказать, что мы на пороге грандиозных изменений"
«Тенор» — исполнитель, силовой «сборщик» откатов в «Энергоатоме» — «Ну что денег нету, дайте деньги. Я говорю „не дам, домашнее задание надо выжать.">»
«Решик» — главный бухгалтер, кассир — «Нести $1,6 млн такое удовольствие»
Финансистка бэк-офиса – «Че Геваре красивые жалко отдавать… Понимаешь? Соберем все некрасивые»
Меры предосторожности
Для участников «схемы»:
"Карлсон" и "Шугармен" - содержание под стражей (заочно);
«Рокет» – содержание под стражей с альтернативой внесения 126 млн грн залога;
«Решик» - вышел под залог в 95 млн грн;
«Тенор» 00 содержания под стражей с альтернативой внесения 40 млн грн залога;
операционная менеджерка бэк-офиса – вышла под залог в 12 млн грн;
финансистка бэк-офиса - вышла под залог в 25 млн игры
При чем здесь Че Гевара
Участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины — Че Гевари.
Зафиксирована передача $1,2 млн и почти 100 тыс. наличными
Последняя сумма — $500 тыс. была передана уже жене Че Гевары.
ВАКС отправил фигуранта под стражу с возможностью внесения залога. 19 ноября за него внесли 251 млн.
Что будет дальше
В НАБУ констатировали: досудебное расследование продолжается. Правоохранители продолжают:
анализ материалов, проверять причастность других должностных лиц к схеме;
принимать все меры по привлечению участников схемы к ответственности, в том числе и в сотрудничестве с правоохранителями других стран;
проводить ряд экспертиз для получения основательных доказательств.
Когда будет ответственность
Как отмечают в НАБУ и САП, привлекать к ответственности — дело исключительно суда.
«По завершении досудебного расследования САП примет необходимое процессуальное решение о дальнейшем движении дела, в частности, о возможности направления обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд», — говорится в сообщении.
Далее: подготовительное заседание, слушание, исследование доказательств, допрос свидетелей и пишет после приговора суда.
Напомним, фигуранту дела «Мидас» Тимуру Миндичу избрали меру пресечения . Это – содержание под стражей (заочно). Как известно, бизнесмен покинул территорию Украины за несколько часов до обысков НАБУ.
После процедуры избрания меры пресечения дело могут передать в Интерпол, чтобы Миндича могли задержать, в частности во время пересечения границы. Впрочем, пока место нахождения бизнесмена неизвестно.