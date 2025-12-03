Операция "Мидас": НАБУ собрало ключевые факты и цифры

Операция "Мидас" / © ТСН

НАБУ и САП собрали ключевые факты об операции «Мидас». Структурированы представленные цифры, меры предосторожности для фигурантов, механика схемы, перспективы.

Подробно об операции публикует НАБУ .

«Будьте антикоррупционно осознанны и распространяйте только проверенные факты», — призвали украинцев.

«МИДАС» в цифрах

Как отмечается, «Мидас» для НАБУ и САП — это:

15 месяцев работы;

70+ проведенных обысков;

7 сообщений о подозрении;

1000+ часов записей;

5 задержанных;

$100+ МЛН, которые были задокументированы в преступной схеме.

Как работала схема

«Шлагбаум» называют «сердцем» разоблаченной коррупционной схемы:

платы 10-15% от суммы контрактов;

или потеряешь государственный контракт.

Именно такое условие отката участники высокоуровневой преступной организации потребовали от подрядчиков «Энергоатома».

«Это стало возможным, потому что в период военного положения с компании было запрещено взимать задолженность по судебным решениям», — отметили в НАБУ.

Правоохранителями был обнаружен бэк-офис, в котором нашли интересные артефакты и $4+ млн наличными.

Главные «герои»

Когда НАБУ и САП обнародовали первые детали расследования, широкая публика на записях смогла услышать голоса главных «героев» преступной схемы хищения. Далее приведены псевдоним, функция и яркая цитата фигурантов:

"Карлсон" - бизнесмен, организатор - "Не хочется подозрения получать"

Шугармен — организатор, ответственный за легализацию — Они тоже не дураки, понимаешь?

"Рокет" - неформальный куратор энергетики, "смотрящий" - "Вам я могу сказать, что мы на пороге грандиозных изменений"

«Тенор» — исполнитель, силовой «сборщик» откатов в «Энергоатоме» — «Ну что денег нету, дайте деньги. Я говорю „не дам, домашнее задание надо выжать.">»

«Решик» — главный бухгалтер, кассир — «Нести $1,6 млн такое удовольствие»

Финансистка бэк-офиса – «Че Геваре красивые жалко отдавать… Понимаешь? Соберем все некрасивые»

Меры предосторожности

Для участников «схемы»:

"Карлсон" и "Шугармен" - содержание под стражей (заочно);

«Рокет» – содержание под стражей с альтернативой внесения 126 млн грн залога;

«Решик» - вышел под залог в 95 млн грн;

«Тенор» 00 содержания под стражей с альтернативой внесения 40 млн грн залога;

операционная менеджерка бэк-офиса – вышла под залог в 12 млн грн;

финансистка бэк-офиса - вышла под залог в 25 млн игры

При чем здесь Че Гевара

Участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины — Че Гевари.

Зафиксирована передача $1,2 млн и почти 100 тыс. наличными

Последняя сумма — $500 тыс. была передана уже жене Че Гевары.

ВАКС отправил фигуранта под стражу с возможностью внесения залога. 19 ноября за него внесли 251 млн.

Что будет дальше

В НАБУ констатировали: досудебное расследование продолжается. Правоохранители продолжают:

анализ материалов, проверять причастность других должностных лиц к схеме;

принимать все меры по привлечению участников схемы к ответственности, в том числе и в сотрудничестве с правоохранителями других стран;

проводить ряд экспертиз для получения основательных доказательств.

Когда будет ответственность

Как отмечают в НАБУ и САП, привлекать к ответственности — дело исключительно суда.

«По завершении досудебного расследования САП примет необходимое процессуальное решение о дальнейшем движении дела, в частности, о возможности направления обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд», — говорится в сообщении.

Далее: подготовительное заседание, слушание, исследование доказательств, допрос свидетелей и пишет после приговора суда.

Напомним, фигуранту дела «Мидас» Тимуру Миндичу избрали меру пресечения . Это – содержание под стражей (заочно). Как известно, бизнесмен покинул территорию Украины за несколько часов до обысков НАБУ.

После процедуры избрания меры пресечения дело могут передать в Интерпол, чтобы Миндича могли задержать, в частности во время пересечения границы. Впрочем, пока место нахождения бизнесмена неизвестно.