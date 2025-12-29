Зеленський поскаржився Німеччині на Путіна: що вирішив з Мерцом

Зеленський і Мерц / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, на яких обговорив результати зустрічі з Дональдом Трампом і останню провокацію РФ щодо фейкового «удару» по бункеру Путіна.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Звісно, ми обговорили й сьогоднішній російський фейк, яким Москва намагається зірвати дипломатію та виправдати затягування війни. Путіну треба звикнути до думки, що він повинен завершити війну, удари та кровопролиття. Україна робить усе, щоб мир був. Росії треба перестати креативити на тему, як воювати, і почати думати про те, як повернути безпеку. Україна дала всі пропозиції», — зазначив Зеленський.

Він подякував Німеччині, загалом Європі та Сполученим Штатам за підтримку на шляху до миру.

Нагадаємо, глава МЗС країни-агресорки Лавров звинуватив Україну, що нібито безпілотники Сил оборони атакували резиденцію диктатора Путіна у Новгородській області. Очевидно, йдеться про так званий «бункер» Путіна на Валдаї. Лавров пригрозив, що через це Росія «перегляне свою переговорну позицію».

Зі свого боку Зеленський запевнив, що заява Лаврова — брехня, спрямована на зрив переговорів.