Паралізований чоловік створив систему розумного фермерства, керуючи лише одним пальцем

У Китаї паралізований чоловік створив систему розумного фермерства і запустив стартап.

Про це пише SCMP.

36-річний Лі Ся з міста Чунцін, який залежить від апарату штучної вентиляції легень і може рухати лише одним пальцем руки та одним пальцем ноги, успішно розробив інтелектуальну систему управління фермою та заснував власний стартап.

Історія Лі стала прикладом того, як сила знань і наполегливість можуть змінити життя навіть у найскладніших умовах.

У п’ятирічному віці лікарі діагностували Лі м’язову дистрофію. Через хворобу він був змушений залишити школу вже у п’ятому класі, однак прагнення до навчання не покидало його ніколи.

Найбільше чоловіка цікавили фізика та інформатика. У 25 років він почав самостійно вивчати програмування, використовуючи онлайн-форуми та доступні матеріали.

«Вперше я познайомився з комп’ютерами завдяки підручнику, який принесла додому моя молодша сестра. Мене зацікавило кожне поняття в цій книжці, — розповідає Лі. — Я перечитував її знову і знову. Я з нетерпінням чекав на початок кожного навчального року, щоб побачити, яку нову книжку про комп’ютери вона принесе додому».

Із роками стан Лі погіршувався: спочатку він втратив здатність ходити, згодом — можливість самостійно доглядати за собою. Зрештою йому стало важко навіть їсти та дихати. Останніми роками він міг рухати лише одним пальцем руки і одним пальцем ноги.

2020 року Лі впав у кому. Лікарі провели трахеотомію та повідомили родині, що шансів на одужання майже немає.

Однак на початку 2021 року чоловік дізнався про безґрунтові технології вирощування рослин. Це надихнуло його на ідею поєднати технологію Інтернету речей (IoT) із сучасним сільським господарством і застосувати свої знання на практиці.

Лі Ся / © CCTV

Користуючись віртуальною клавіатурою та рухаючи лише одним пальцем руки й одним пальцем ноги, підключений до апарату ШВЛ, Лі розробив повноцінну інтелектуальну систему управління фермою.

Після розлучення батьків 2017 року догляд за Лі повністю взяла на себе його мама — Ву Дімей. Усі практичні завдання вона виконувала чітко за інструкціями сина.

З часом жінка, яка раніше навіть не знала, що таке електрична схема, перетворилася на справжнього «супертехніка». Вона навчилася паяти плати управління, налаштовувати мережеві з’єднання, підключати схеми та обслуговувати сільськогосподарське обладнання.

Одним із найбільш приголомшливих досягнень стало те, що під керівництвом Лі Ву власноруч зібрала дистанційно керований безпілотний транспортний засіб для доставлення вантажів.

«Моя мама тепер вміє робити все, — каже Лі. — Хоча вона не розуміє теорії, вона точно знає, як підключити дроти та все встановити».

Лі Ся з мамою / © CCTV

Сьогодні ферма Лі працює стабільно та вже почала приносити прибуток. У майбутньому він планує експериментувати з новими технологіями вирощування та розширити асортимент культур, зокрема вирощувати помідори чері.

