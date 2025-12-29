НАБУ викрило "злочинну групу" у Верховній Раді: хто отримав підозри

Отримання неправомірної вигоди нардепами: викрито злочинну групу️ / © Associated Press

НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом нардепам, яких вважають учасниками організованої злочинної групи у Верховній Раді.

Про це передає пресслужба НАБУ.

У НАБУ розповіли, що ці нардепи «заохочували» своїх колег голосувати так, як їм потрібно, додатковими виплатами.

«Група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із народних депутатів», — йдеться в повідомленні.

Для організації голосувань «координатори» надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі WhatsApp.

Після голосувань нардепи передавали своїм колегам гроші.

Серед підозрюваних — 5 народних депутатів України. Усім вручені клопотання про обрання запобіжних заходів. Водночас, НАБУ не розкриває їхні прізвища.

Нагадаємо, 27 грудня, НАБУ та САП заявили, що викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Вони систематично отримували хабарі за голосування у парламенті.

ЗМІ дізналися імена нардепів, які фігурують у цій гучній справі.