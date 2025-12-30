"Атака" на Путіна: в WSJ пояснили, навіщо Кремль вигадав удар по резиденції диктатора

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вдався до відвертої брехні у розмові з Дональдом Трампом, заявивши про масований удар українських дронів по своїй резиденції. Мета цієї інформаційної спецоперації — зруйнувати позитивну динаміку після зустрічі Трампа з Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Заява Путіна пролунала підозріло вчасно — одразу після того, як президент США провів, за повідомленнями, успішну зустріч із лідером України. Як зазначає видання, Трамп дізнався про «інцидент» безпосередньо від російського президента.

«Я дізнався про це сьогодні від президента Путіна. Я був дуже злий через це», — цитує Трампа видання.

Американський лідер додав, що зараз триває «делікатний період», і назвав атаку на будинок лідера держави неприпустимою.

Чому це фейк

Проте версія Москви розсипається під час перевірки фактів. Володимир Зеленський категорично відкинув звинувачення, назвавши історію про удар по резиденції «цілковитою вигадкою».

Сумніви висловлюють і незалежні аналітики. Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що зазвичай, коли Україна завдає глибоких ударів по території РФ, мережа переповнена доказами: відео прольотів БпЛА, роботою ППО, пожежами та уламками.

«Станом на понеділок ми ще не спостерігали нічого подібного у зв’язку із заявленим ударом по резиденції Путіна», — наголосила аналітикиня ISW Грейс Маппес.

Кремль стверджує, що збив «усі 91 безпілотник», тому руйнувань немає. Проте експерти вказують, що при такій масованій атаці повна відсутність візуальних підтверджень є аномалією.

Яка справжня мета Кремля

У WSJ переконані: Путіну вигідно вигадати цю історію саме зараз. По-перше, це спроба вбити клин у відносини між Трампом і Зеленським. По-друге — створити привід для відмови від мирних ініціатив.

МЗС Росії вже заявило, що через «атаку» переговорна позиція Москви «буде переглянута».

«Завдання для пана Путіна полягає в тому, як сказати „ні“ спробам пана Трампа укласти мирну угоду, при цьому продовжуючи зображати Україну як перешкоду», — йдеться у статті.

Варто нагадати про цинізм ситуації: поки Путін скаржиться на вигадані атаки, Росія неодноразово намагалася фізично ліквідувати Володимира Зеленського, зокрема завдаючи ракетних ударів по Києву та Одесі під час візитів міжнародних делегацій.

Нагадаємо, у США розкритикували президента Дональда Трампа за реакцію на заяви Росії про нібито атаку українських дронів на резиденцію Володимира Путіна. Член Палати представників Конгресу США Дон Бекон закликав Трампа та його команду перевіряти факти перед тим, як робити публічні висновки, наголосивши, що Кремль неодноразово поширював неправдиву інформацію. Водночас сам Трамп визнав, що не має підтверджених доказів такої атаки та допускає, що її могло не бути.