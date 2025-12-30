"Атака" на Путина: в WSJ объяснили, зачем Кремль придумал удар по резиденции диктатора

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, прибег к откровенной лжи в разговоре с Дональдом Трампом, заявив о массированном ударе украинских дронов по своей резиденции. Цель этой информационной спецоперации — разрушить положительную динамику после встречи Трампа с Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Заявление Путина прозвучало подозрительно вовремя сразу после того, как президент США провел, по сообщениям, успешную встречу с лидером Украины. Как отмечает издание, Трамп узнал об инциденте непосредственно от российского президента.

Реклама

«Я узнал это сегодня от президента Путина. Я был очень зол через это», — цитирует Трампа издание.

Американский лидер добавил, что сейчас идет «деликатный период», и назвал атаку на здание лидера государства недопустимой.

Почему это фейк

Однако версия Москвы рассыпается при проверке фактов. Владимир Зеленский категорически отверг обвинения, назвав историю об ударе по резиденции «полнейшей выдумкой».

Сомнения высказывают и независимые аналитики. Институт изучения войны (ISW) отмечает, что обычно, когда Украина наносит глубокие удары по территории РФ, сеть переполнена доказательствами: видео пролетов БПЛА, работой ПВО, пожарами и обломками.

Реклама

«По состоянию на понедельник мы еще не наблюдали ничего подобного в связи с заявленным ударом по резиденции Путина», — подчеркнула аналитика ISW Грейс Маппес.

Кремль утверждает, что сбил «все 91 беспилотник», поэтому разрушений нет. Однако эксперты указывают, что при такой массированной атаке полное отсутствие визуальных подтверждений является аномалией.

Какая настоящая цель Кремля

В WSJ убеждены: Путину выгодно придумать эту историю именно сейчас. Во-первых, это попытка вбить клин в отношения между Трампом и Зеленским. Во-вторых, создать повод для отказа от мирных инициатив.

МИД России уже заявил, что из-за «атаки» переговорная позиция Москвы «будет пересмотрена».

Реклама

«Задача для Путина состоит в том, как сказать „нет“ попыткам господина Трампа заключить мирное соглашение, при этом продолжая изображать Украину как препятствие», — говорится в статье.

Стоит напомнить о цинизме ситуации: пока Путин жалуется на вымышленные атаки, Россия неоднократно пыталась физически ликвидировать Владимира Зеленского, в частности, нанося ракетные удары по Киеву и Одессе во время визитов международных делегаций.

Напомним, в США раскритиковали президента Дональда Трампа за реакцию на заявления России о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Владимира Путина. Член Палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон призвал Трампа и его команду проверять факты перед тем, как делать публичные выводы, отметив, что Кремль неоднократно распространял ложную информацию. В то же время сам Трамп признал, что нет подтвержденных доказательств такой атаки и допускает, что ее могло не быть.