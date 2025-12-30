Почему Россия сейчас заинтересована в переговорах – мнение эксперта

Тарас Чмут / © ТСН.ua

Военный аналитик Тарас Чмут прокомментировал возможность переговоров России по войне в Украине.

Об этом эксперт рассказал в интервью "Украинской правде".

"Да Россия хочет переговоров. Она понимает, что если процессы не начнутся, страна может оказаться в необратимых ситуациях и иметь шанс на проигрыш войны", - отметил эксперт.

По его словам, на такое решение влияют несколько факторов: санкции, удары Украины по военной инфраструктуре, уничтожение техники и сложности ведения наступательной войны против активно обороняющегося народа. Чмут также подчеркнул, что мобилизация в России хоть и продолжается, однако становится все сложнее из года в год.

Эксперт добавил, что нынешняя ситуация порождает дискуссии по условиям возможных уступок и политических маневров России.

