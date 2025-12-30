- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
Почему Россия сейчас заинтересована в переговорах – мнение эксперта
Военный аналитик Тарас Чмут объяснил, почему Кремль ищет переговоры с Украиной. Воздействуют санкции, удары по военной технике и сложности ведения наступательной войны.
Военный аналитик Тарас Чмут прокомментировал возможность переговоров России по войне в Украине.
Об этом эксперт рассказал в интервью "Украинской правде".
"Да Россия хочет переговоров. Она понимает, что если процессы не начнутся, страна может оказаться в необратимых ситуациях и иметь шанс на проигрыш войны", - отметил эксперт.
По его словам, на такое решение влияют несколько факторов: санкции, удары Украины по военной инфраструктуре, уничтожение техники и сложности ведения наступательной войны против активно обороняющегося народа. Чмут также подчеркнул, что мобилизация в России хоть и продолжается, однако становится все сложнее из года в год.
Эксперт добавил, что нынешняя ситуация порождает дискуссии по условиям возможных уступок и политических маневров России.
