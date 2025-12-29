Трамп прокомментировал заявления РФ о якобы атаке Украины на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние обвинения Кремля, что якобы Украина устроила атаку беспилотниками на резиденцию российского диктатора Путина.

Об этом глава Белого дома сказал в рамках встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго (Флорида), где вчера принимал Владимира Зеленского.

Трампа спросили о сообщениях из России о том, что украинские беспилотники якобы атаковали одну из государственных резиденций диктатора Путина, что Украина отрицает.

«Нет, я ничего об этом не знаю. Я только услышал об этом, но не знаю подробностей. Это было бы очень плохо. Это было бы нехорошо», — сказал Трамп.

Президент США подтвердил, что об этой «атаке» ему рассказал Путин в сегодняшнем телефонном разговоре. Судя по контексту заявления, похоже, Трамп верит России, что нападение действительно было.

«Да, мне это не нравится. Мне это не нравится. Это нехорошо. Я услышал это утром, вы знаете, мне об этом рассказали. Президент Путин сказал мне об этом рано утром. Он сказал, что на него было совершено нападение. Это нехорошо. Это нехорошо. Не забывайте, вы знаете, о „Томагавках“. Я остановил „Томагавки“. Я не хотел этого, потому что мы говорим, вы знаете о деликатном периоде времени», — говорит президент США.

Трамп признался, что «был очень зол», когда Путин ему об этом сказал.

«Одно дело — оскорблять, а другое — нападать на его дом. Так нельзя делать. Сейчас не время для этого», — сказал он.

Трампу также напомнили, что Украина утверждает, что нападения не было.

«Возможно, этого и не было. Мы это узнаем. Всё может быть. Но Путин мне сказал, что было», — отметил американский президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал это утверждение о якобы нападении на резиденцию Путина «типичной российской ложью» и заявил, что Москва использует такие заявления, чтобы подорвать дипломатические усилия по прекращению войны.

Ранее глава МИД страны-агрессорки Лавров обвинил Украину в том, что якобы беспилотники Сил обороны атаковали резиденцию диктатора Путина в Новгородской области. Очевидно, речь идет о так называемом «бункере» Путина на Валдае. Лавров пригрозил, что из-за этого Россия «пересмотрит свою переговорную позицию».