Терминалы для ФЛП 1-й группы отсрочили: Свириденко объяснила причину

Кабинет министров Украины перенес сроки обязательного введения платежных терминалов для предпринимателей первой группы. Новые правила начнут действовать только через три месяца после завершения военного положения.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Решение было принято в ответ на обращения малого бизнеса, для которого обслуживание POS-терминалов сегодня создает дополнительное финансовое давление. Это позволит мелким предпринимателям работать и сохранять доход в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений», — пояснила Юлия Свириденко.

Кроме того, она отметила, что этот шаг предоставляет бизнесу необходимое время для адаптации. В будущем предприниматели смогут без спешки выбрать наиболее выгодный для себя формат безналичных расчетов, в частности, традиционные POS-терминалы, мобильные приложения и оплата с помощью QR-кодов.

Напомним, с 2025 года по новым правилам для ФЛП даже маленькие магазинчики в поселках и селах должны иметь терминалы для расчета банковской картой. Иначе — штраф.

