Украина
208
1 мин

Терминалы для ФЛП 1-й группы отсрочили: Свириденко объяснила причину

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила об отсрочке платежных терминалов для малого бизнеса.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Терминал

Терминал / © pixabay.com

Кабинет министров Украины перенес сроки обязательного введения платежных терминалов для предпринимателей первой группы. Новые правила начнут действовать только через три месяца после завершения военного положения.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Решение было принято в ответ на обращения малого бизнеса, для которого обслуживание POS-терминалов сегодня создает дополнительное финансовое давление. Это позволит мелким предпринимателям работать и сохранять доход в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений», — пояснила Юлия Свириденко.

Кроме того, она отметила, что этот шаг предоставляет бизнесу необходимое время для адаптации. В будущем предприниматели смогут без спешки выбрать наиболее выгодный для себя формат безналичных расчетов, в частности, традиционные POS-терминалы, мобильные приложения и оплата с помощью QR-кодов.

Напомним, с 2025 года по новым правилам для ФЛП даже маленькие магазинчики в поселках и селах должны иметь терминалы для расчета банковской картой. Иначе — штраф.

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года в Украине возрастут налоги для ФЛП.

