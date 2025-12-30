Мобилизация в России: Путин подписал указ о направлении резервистов для защиты важных объектов

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент России Владимир Путинподписал указ о специальных сборах граждан, находящихся в мобилизационном людском резерве, для защиты важных критических объектов.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

«Постановляю: Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, находящихся в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и других жизнеобеспечений», — говорится в тексте указа Путина.

Он также поручил правительству определить перечень критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения, подлежащих защите.

А Минобороны поручено определить перечень воинских частей ВС РФ, которые обеспечивают проведение специальных сборов.

Напомним, 29 декабря Путин подписал указо призыве на военную службу 2026 года, согласно которому, ряды российской армии должны пополнить 261 тыс. новобранцев.