Средняя зарплата в Украине может вырасти в три раза: Зеленский рассказал об идеях Трампа

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп имеет идеи втрое повысить среднюю заработную плату в Украине благодаря привлечению масштабных американских инвестиций и созданию специальных экономических условий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Владимир Зеленский подчеркнул, что план восстановления Украины является для Трампа приоритетной задачей. Поскольку он напрямую связан с созданием новых рабочих мест.

«И президент Трамп фокусируется на плане обновления Украины. Он считает, что это задача номер один для того, чтобы были рабочие места в Украине. Мы проговаривали, какова средняя заработная плата украинцев. Они очень хотят сделать все благодаря приходу американского бизнеса, специальным условиям на украинский рынок, чтобы заработная плата была утроена. И они действительно так это фиксируют», — отметил Зеленский.

По его словам, такой экономический скачок должен произойти из-за введения особых льгот и условий для западных компаний. Эти договоренности планируется официально закрепить на межправительственном уровне между Украиной, США и странами Европейского Союза.

В то же время, президент отметил, что хотя американская сторона уже активно прорабатывает этот сценарий, реализация плана не будет мгновенной. Начало масштабного прихода бизнеса и радикальный рост доходов граждан ожидается в перспективе после боевых действий.

Напомним, в 2026 году украинцев ожидает существенный рост заработных плат. Государство планирует повысить минимальную зарплату, а также увеличить оплату труда работникам жилищно-коммунальной сферы.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в Украине повысят требования к стажу для выхода на пенсию.