В Украине существенно возрастут зарплаты в 2026 году: кто будет получать более 80 тысяч гривен

В Украине вырастут зарплаты в 2026 году

В 2026 году украинцев ожидает существенный рост заработных плат. Государство планирует повысить минимальную зарплату, а также увеличить оплату труда для работников жилищно-коммунальной сферы. В то же время в ряде профессий доходы могут составить более 80 тысяч гривен в месяц.

Сайт ТСН.ua рассказывает, кто и сколько будет зарабатывать в Украине.

Какой будет минимальная зарплата в Украине в 2026 году

С 1 января 2026 года в Украине планируется повысить минимальную заработную плату. Она составит 8647 гривен в месячном размере и 52 гривны в час при почасовой оплате труда.

Такая норма заложена в проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год, который Верховная Рада приняла за основу. Это станет первым повышением минимальной зарплаты с 2023 года.

В правительстве объясняют, что рост минималки должен поддержать работников в условиях высокой инфляции и экономической нестабильности, а также частично компенсировать рост стоимости жизни.

Планы по минимальной зарплате на 2027-2028 годы

Кроме повышения в 2026 году государство закладывает дальнейший рост минимальной зарплаты и в последующие годы. В частности, в 2027 и 2028 годах минимальная оплата труда должна и дальше увеличиваться.

Ожидается, что в итоге минимальная зарплата в Украине составит не менее 10 тысяч гривен.

Зарплаты работников ЖКХ возрастут почти на 40%

Отдельное повышение оплаты труда предусмотрено для работников жилищно-коммунального хозяйства. С 1 января 2026 года минимальная тарифная ставка рабочего І разряда должна возрасти не менее до 260% прожиточного минимума.

При условии, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3328 гривен, минимальная зарплата коммунальщиков должна достигнуть не менее 8653 гривен, что означает примерно 40% роста.

В Министерстве развития общин и территорий отмечают, что решение направлено на поддержку работников, которые обеспечивают бесперебойную работу критической инфраструктуры в условиях военного положения, а также поможет коммунальным предприятиям удержать квалифицированные кадры.

Кому из работников ЖКХ будут платить больше

Также предусмотрено повышение коэффициентов оплаты труда водителям, работающим в коммунальной сфере. Изменения касаются водителей:

грузового транспорта;

легковых автомобилей;

автобусов.

Отдельную категорию оплаты труда ввели для водителей электромобилей.

Кроме того, увеличены надбавки за выполнение особо важной работы, в частности, во время военного положения. Их размер может составлять до 100% должностного оклада. Прибавка за знание иностранного языка вырастет до 15%.

На что повлияет повышение минимальной зарплаты

Рост минимальной зарплаты в 2026 году отразится не только на доходах работников, но и на ряде социальных и финансовых показателей. В частности:

увеличится размер единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц-предпринимателей;

изменятся лимиты для плательщиков упрощенной системы налогообложения;

пересмотрят расчет больничных, декретных выплат и пособий по безработице;

возрастут штрафы за нарушение трудового законодательства, привязанные к минимальной зарплате.

Все изменения по оплате труда в сфере ЖКХ закреплены в Отраслевом соглашении на 2023-2027 годы, которое было заключено Министерством развития общин и территорий, работодателями и профсоюзами.

Какая средняя зарплата в Украине в конце 2025 года

Уровень средней заработной платы в Украине остается динамичным и меняется в зависимости от региона и сферы деятельности. По состоянию на конец 2025 года средняя зарплата в стране составляет примерно 26-27 тысяч гривен в месяц.

По данным Work.ua, средний уровень оплаты труда составляет 27 500 гривен. В то же время, согласно информации Государственной службы статистики Украины, в октябре 2025 года (последние данные) средняя зарплата составила 26 913 гривен.

Высокие средние зарплаты традиционно фиксируют в Киеве, а также в сферах информации, телекоммуникаций и ИТ. В то же время самые низкие показатели оплаты труда остаются в отраслях культуры и образования.

Кто в Украине зарабатывает более 80 тысяч гривен в месяц

У нас уже есть профессии, где уровень заработной платы превышает 80 тысяч гривен в месяц. Речь идет прежде всего о руководящих должностях и высококвалифицированных специалистах в бизнесе и ИТ.

Согласно актуальным данным рынка труда, самую высокую среднюю зарплату в Украине получают директора по маркетингу. Средний уровень оплаты труда в этой должности составляет 82 500 гривен в месяц, что делает ее лидером среди наиболее оплачиваемых профессий.

Профессии с доходами 70-75 тысяч гривен

В группу наиболее высокооплачиваемых специальностей также входят специалисты, чьи доходы лишь чуть-чуть не дотягивают до отметки в 80 тысяч гривен. В частности:

Back-end программист — около 72 500 грн;

Инженер по подготовке производства — 72 000 грн;

Руководитель отдела продаж — 70 000 грн;

Финансовый директор — 70 000 грн;

Инвестиционный аналитик — 70 000 грн.

Такие зарплаты характерны, прежде всего, для крупных компаний, международного бизнеса и столицы.

Кто еще входит в топ по уровню зарплат

Высокие доходы также фиксируют у специалистов по техническим и управленческим направлениям:

Брокер — 67 500 грн;

Операционный директор — 67 500 грн;

Программист 1С — 65 000 грн;

DevOps engineer — 64 000 грн;

JavaScript-программист — 63 500 грн.

Высокие зарплаты вне ИТ

В то же время высокие доходы возможны не только в ИТ-секторе. Стабильно высокий уровень оплаты труда также имеют:

водители-международники — около 60 000 грн;

риелторы — 60 000 грн;

автомаляры — 60 000 грн;

стоматологи — 60 000 грн.

Таким образом, в 2026 году на фоне общего роста зарплат в Украине порог в 80 тысяч гривен становится достижимым для руководящих должностей и высококвалифицированных специалистов, прежде всего в сферах маркетинга, ИТ, финансов и управления.

Кто в Украине получает самые маленькие зарплаты

Несмотря на общий рост зарплат, в Украине до сих пор сохраняется значительный разрыв между доходами в разных сферах. Самые низкие заработные платы традиционно фиксируют в культуре, образовании и вспомогательных профессиях.

Самые низкие зарплаты по профессиям

В список специальностей с наименьшим уровнем оплаты труда входят:

руководитель кружка — около 9 000 грн;

библиотекарь — 10 000 грн;

педагог-организатор — 11 000 грн;

вахтер — 11 500 грн;

музыкальный руководитель — 12 000 грн;

учитель информатики — 12 500 грн;

ассистент учителя — 12 500 грн;

мастер производственного обучения — 12 500 грн;

гардеробщик — 12 600 грн.

Большинство этих профессий относятся к бюджетной сфере, где уровень зарплат напрямую зависит от государственного финансирования.

Образование и культура — среди аутсайдеров по уровню оплаты труда

Самые маленькие зарплаты стабильно получают работники образовательных и культурных заведений. Даже с учетом ежегодного роста доходов оплата труда в этих сферах часто лишь незначительно превышает минимальную зарплату или находится на ее уровне.

Это существенно контрастирует с доходами в сфере ИТ, финансов и управления, где зарплаты могут быть в 5-8 раз выше.

Напомним, в Верховной Раде сказали, сколько будет составлять зарплата учителей 2026 года.

