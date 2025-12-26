- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 339
- Время на прочтение
- 5 мин
В Украине существенно возрастут зарплаты в 2026 году: кто будет получать более 80 тысяч гривен
ТСН.ua рассказывает, кто и сколько будет зарабатывать в Украине.
В 2026 году украинцев ожидает существенный рост заработных плат. Государство планирует повысить минимальную зарплату, а также увеличить оплату труда для работников жилищно-коммунальной сферы. В то же время в ряде профессий доходы могут составить более 80 тысяч гривен в месяц.
Сайт ТСН.ua рассказывает, кто и сколько будет зарабатывать в Украине.
Какой будет минимальная зарплата в Украине в 2026 году
С 1 января 2026 года в Украине планируется повысить минимальную заработную плату. Она составит 8647 гривен в месячном размере и 52 гривны в час при почасовой оплате труда.
Такая норма заложена в проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год, который Верховная Рада приняла за основу. Это станет первым повышением минимальной зарплаты с 2023 года.
В правительстве объясняют, что рост минималки должен поддержать работников в условиях высокой инфляции и экономической нестабильности, а также частично компенсировать рост стоимости жизни.
Планы по минимальной зарплате на 2027-2028 годы
Кроме повышения в 2026 году государство закладывает дальнейший рост минимальной зарплаты и в последующие годы. В частности, в 2027 и 2028 годах минимальная оплата труда должна и дальше увеличиваться.
Ожидается, что в итоге минимальная зарплата в Украине составит не менее 10 тысяч гривен.
Зарплаты работников ЖКХ возрастут почти на 40%
Отдельное повышение оплаты труда предусмотрено для работников жилищно-коммунального хозяйства. С 1 января 2026 года минимальная тарифная ставка рабочего І разряда должна возрасти не менее до 260% прожиточного минимума.
При условии, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3328 гривен, минимальная зарплата коммунальщиков должна достигнуть не менее 8653 гривен, что означает примерно 40% роста.
В Министерстве развития общин и территорий отмечают, что решение направлено на поддержку работников, которые обеспечивают бесперебойную работу критической инфраструктуры в условиях военного положения, а также поможет коммунальным предприятиям удержать квалифицированные кадры.
Кому из работников ЖКХ будут платить больше
Также предусмотрено повышение коэффициентов оплаты труда водителям, работающим в коммунальной сфере. Изменения касаются водителей:
грузового транспорта;
легковых автомобилей;
автобусов.
Отдельную категорию оплаты труда ввели для водителей электромобилей.
Кроме того, увеличены надбавки за выполнение особо важной работы, в частности, во время военного положения. Их размер может составлять до 100% должностного оклада. Прибавка за знание иностранного языка вырастет до 15%.
На что повлияет повышение минимальной зарплаты
Рост минимальной зарплаты в 2026 году отразится не только на доходах работников, но и на ряде социальных и финансовых показателей. В частности:
увеличится размер единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц-предпринимателей;
изменятся лимиты для плательщиков упрощенной системы налогообложения;
пересмотрят расчет больничных, декретных выплат и пособий по безработице;
возрастут штрафы за нарушение трудового законодательства, привязанные к минимальной зарплате.
Все изменения по оплате труда в сфере ЖКХ закреплены в Отраслевом соглашении на 2023-2027 годы, которое было заключено Министерством развития общин и территорий, работодателями и профсоюзами.
Какая средняя зарплата в Украине в конце 2025 года
Уровень средней заработной платы в Украине остается динамичным и меняется в зависимости от региона и сферы деятельности. По состоянию на конец 2025 года средняя зарплата в стране составляет примерно 26-27 тысяч гривен в месяц.
По данным Work.ua, средний уровень оплаты труда составляет 27 500 гривен. В то же время, согласно информации Государственной службы статистики Украины, в октябре 2025 года (последние данные) средняя зарплата составила 26 913 гривен.
Высокие средние зарплаты традиционно фиксируют в Киеве, а также в сферах информации, телекоммуникаций и ИТ. В то же время самые низкие показатели оплаты труда остаются в отраслях культуры и образования.
Кто в Украине зарабатывает более 80 тысяч гривен в месяц
У нас уже есть профессии, где уровень заработной платы превышает 80 тысяч гривен в месяц. Речь идет прежде всего о руководящих должностях и высококвалифицированных специалистах в бизнесе и ИТ.
Согласно актуальным данным рынка труда, самую высокую среднюю зарплату в Украине получают директора по маркетингу. Средний уровень оплаты труда в этой должности составляет 82 500 гривен в месяц, что делает ее лидером среди наиболее оплачиваемых профессий.
Профессии с доходами 70-75 тысяч гривен
В группу наиболее высокооплачиваемых специальностей также входят специалисты, чьи доходы лишь чуть-чуть не дотягивают до отметки в 80 тысяч гривен. В частности:
Back-end программист — около 72 500 грн;
Инженер по подготовке производства — 72 000 грн;
Руководитель отдела продаж — 70 000 грн;
Финансовый директор — 70 000 грн;
Инвестиционный аналитик — 70 000 грн.
Такие зарплаты характерны, прежде всего, для крупных компаний, международного бизнеса и столицы.
Кто еще входит в топ по уровню зарплат
Высокие доходы также фиксируют у специалистов по техническим и управленческим направлениям:
Брокер — 67 500 грн;
Операционный директор — 67 500 грн;
Программист 1С — 65 000 грн;
DevOps engineer — 64 000 грн;
JavaScript-программист — 63 500 грн.
Высокие зарплаты вне ИТ
В то же время высокие доходы возможны не только в ИТ-секторе. Стабильно высокий уровень оплаты труда также имеют:
водители-международники — около 60 000 грн;
риелторы — 60 000 грн;
автомаляры — 60 000 грн;
стоматологи — 60 000 грн.
Таким образом, в 2026 году на фоне общего роста зарплат в Украине порог в 80 тысяч гривен становится достижимым для руководящих должностей и высококвалифицированных специалистов, прежде всего в сферах маркетинга, ИТ, финансов и управления.
Кто в Украине получает самые маленькие зарплаты
Несмотря на общий рост зарплат, в Украине до сих пор сохраняется значительный разрыв между доходами в разных сферах. Самые низкие заработные платы традиционно фиксируют в культуре, образовании и вспомогательных профессиях.
Самые низкие зарплаты по профессиям
В список специальностей с наименьшим уровнем оплаты труда входят:
руководитель кружка — около 9 000 грн;
библиотекарь — 10 000 грн;
педагог-организатор — 11 000 грн;
вахтер — 11 500 грн;
музыкальный руководитель — 12 000 грн;
учитель информатики — 12 500 грн;
ассистент учителя — 12 500 грн;
мастер производственного обучения — 12 500 грн;
гардеробщик — 12 600 грн.
Большинство этих профессий относятся к бюджетной сфере, где уровень зарплат напрямую зависит от государственного финансирования.
Образование и культура — среди аутсайдеров по уровню оплаты труда
Самые маленькие зарплаты стабильно получают работники образовательных и культурных заведений. Даже с учетом ежегодного роста доходов оплата труда в этих сферах часто лишь незначительно превышает минимальную зарплату или находится на ее уровне.
Это существенно контрастирует с доходами в сфере ИТ, финансов и управления, где зарплаты могут быть в 5-8 раз выше.
Напомним, в Верховной Раде сказали, сколько будет составлять зарплата учителей 2026 года.
Ранее мы рассказывали, что в Украине в 2026 году существенно повысят пенсии. Прибавку получат примерно 40% пенсионеров. Также читайте, почему, несмотря на большой стаж работы, а пенсия маленькая — неожиданный ответ.