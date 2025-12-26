ТСН в социальных сетях

Общество
240
1 мин

В красном лыжном костюме и с детьми: Иванка Трамп показала снимки с рождественских каникул

Дочь президента США и бизнесвумен вместе с семьей отдыхает в горах.

Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп вместе со своей семьей проводит рождественские каникулы на горнолыжном курорте. Оттуда она опубликовала интересные фотографии.

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Иванка вместе с детьми — дочерью Арабеллой, сыновьями Джозефом и Теодором — наслаждалась катанием на лыжах.

Дети Иванки Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Дети Иванки Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Трамп была одета в красный лыжный костюм с бежевым меховым воротником, черный шлем, очки и черные перчатки.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

«Веселого Рождества с гор. Лучший подарок — это время, проведенное вместе. Желаю всем радостного Рождества, полного любви, благодарности и семьи», — пожелала Иванка своим подписчикам.

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

240
