В красном лыжном костюме и с детьми: Иванка Трамп показала снимки с рождественских каникул

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп вместе со своей семьей проводит рождественские каникулы на горнолыжном курорте. Оттуда она опубликовала интересные фотографии.

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Иванка вместе с детьми — дочерью Арабеллой, сыновьями Джозефом и Теодором — наслаждалась катанием на лыжах.

Дети Иванки Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Трамп была одета в красный лыжный костюм с бежевым меховым воротником, черный шлем, очки и черные перчатки.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

«Веселого Рождества с гор. Лучший подарок — это время, проведенное вместе. Желаю всем радостного Рождества, полного любви, благодарности и семьи», — пожелала Иванка своим подписчикам.

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

