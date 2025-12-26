- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 1 мин
В красном лыжном костюме и с детьми: Иванка Трамп показала снимки с рождественских каникул
Дочь президента США и бизнесвумен вместе с семьей отдыхает в горах.
Иванка Трамп вместе со своей семьей проводит рождественские каникулы на горнолыжном курорте. Оттуда она опубликовала интересные фотографии.
Иванка вместе с детьми — дочерью Арабеллой, сыновьями Джозефом и Теодором — наслаждалась катанием на лыжах.
Трамп была одета в красный лыжный костюм с бежевым меховым воротником, черный шлем, очки и черные перчатки.
«Веселого Рождества с гор. Лучший подарок — это время, проведенное вместе. Желаю всем радостного Рождества, полного любви, благодарности и семьи», — пожелала Иванка своим подписчикам.
Напомним, Иванка Трамп поделилась списком интересных книг, которые прочитала.