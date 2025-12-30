"Атака" на дачу Путина: жители Валдая разоблачили ложь Кремля

Владимир Путин / © Associated Press

Информация о якобы массированной атаке украинских беспилотников на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае подвергает сомнению не только аналитиков, но и непосредственных очевидцев. Жители ближайшего к резиденции города заявили, что не заметили никаких признаков боевых действий в ночь на 29 декабря.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на журналистское расследование издания «Можем объяснить».

Журналисты пообщались с 14 жителями города Валдай в Новгородской области. Все опрошенные в один голос утверждают: в ту ночь они не слышали ни характерного звука дронов, ни взрывов, ни работы систем противовоздушной обороны.

Более того, власти даже не пытались предупредить население об опасности. Местные жители не получали традиционные SMS-рассылки о воздушной угрозе, которые обычно поступают в случае реальных атак.

Один из собеседников издания отметил абсурдность ситуации. По его словам, если бы в их небольшом городе действительно происходило нечто подобное, это мгновенно стало бы темой номер один для обсуждений.

«Не было ни жужжания, ни взрывов», — констатировал очевидец.

Где расположена резиденция

Стоит отметить, что Валдай — небольшой город с населением около 14 тысяч человек. Местные хорошо ориентируются в происходящем вокруг элитного объекта. Обычно они точно знают, когда диктатор находится в своей резиденции, расположенной к северо-востоку от города через озеро.

Присутствие Путина всегда сопровождается усиленными мерами безопасности и шумом вертолетов, который трудно не заметить. Однако на этот раз, несмотря на заявления российских чиновников о «героическом отражении атаки», на Валдае царила тишина.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) также подверг сомнению правдивость заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова об атаке на резиденцию, указав на отсутствие каких-либо визуальных доказательств.