Мирная инициатива США в Украине: почему план Трампа оказался под угрозой – NYT

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Мирный план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине столкнулся с серьезными препятствиями.

Об этом говорится в материале The New York Times.

За несколько часов до того, как президент США Дональд Трамп в воскресенье принял президента Украины Владимира Зеленского в своем курортном комплексе Мар-а-Лаго для обеда и подробного обсуждения разрабатываемого мирного плана по завершению почти четырехлетней войны, министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что эти усилия могут быть напрасны.

Реклама

Лавров заявил, что Москва никогда не согласится на размещение европейских войск на территории Украины. Это ключевой элемент плана безопасности, разрабатываемый Зеленским в сотрудничестве с администрацией Трампа. Присутствие европейских войск должно предотвращать новые вторжения и контролировать демилитаризованную зону на тех территориях, которые Россия настаивает передать под свой контроль. Лавров добавил, что в случае появления европейских военных они станут "законной целью" для российских сил.

В то же время, отмечает NYT, Трамп и Зеленский продолжают обсуждать сложные вопросы будущего частей восточной Украины и судьбу крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС. Мирный план, насчитывающий 20 пунктов, предусматривает, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье V НАТО. Однако детали этих гарантий остаются неопределенными.

NYT выделяет три основных вызова, с которыми столкнулись переговоры:

Россия не делает никаких уступок. Все переговоры между американцами и украинцами сейчас сосредоточены на том, какие компромиссы готовы принять Зеленский и что США могут предложить вместо этого. Путин повторно подтвердил, что не откажется от своих требований, включая расширение контроля над украинскими территориями. Сложность долгосрочного плана сохранности. Несмотря на территориальные вопросы, наибольшим препятствием остается разработка механизмов для предотвращения нового вторжения России. Внутриполитические трудности в США. Трамп должен будет убедить свою базу и политических союзников, что предоставление Украине обязательных гарантий военной помощи в случае нового нападения России – правильный шаг.

Выступление Трампа и Зеленского во время совместной пресс-конференции прошло без фейерверков. Украинский лидер адаптировался к непредсказуемому американскому президенту, а Трамп признал, что мирный процесс, который он ранее прогнозировал завершить ко Дню благодарения или Рождества, оказался гораздо сложнее.

Реклама

NYT подчеркивает, что, несмотря на трудности, нынешняя инициатива является наиболее подробной попыткой мирного урегулирования за почти четыре года войны. Контуры окончательного решения уже намечаются, хотя стороны официально это отрицают. Эксперты считают, что даже нестабильный прогресс был бы невозможен, если бы Трамп в феврале не начал диалог с Путиным.

Ранее издание CNN писало, что риторика Трампа на встрече с Зеленским играет на руку Москве.