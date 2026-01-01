ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
1 хв

Що буде з валютою 2026 року: прогноз експерта

Головним фактором невизначеності залишається інтенсивність бойових дій.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
2026 року курс гривні до долара має послабитися помірно

2026 року курс гривні до долара має послабитися помірно / © Associated Press

У державному бюджеті на 2026 рік закладено курс долара у 45,7 гривні. Експерти прогнозують, що гривня послабиться щодо американської валюти, але психологічну позначку у 45 грн/дол не перетне.

Про це пише видання «РБК-Україна».

Очільник правління «Глобус Банку» Сергій Магомедов прогнозує, що протягом 2026 року стратегія НБУ на валютному ринку навряд чи істотно зміниться, інтервенції Нацбанку продовжать стримувати хаотичні рухи курсу.

У січні-березні офіційний курс долара коливатиметься в межах 42,6-43 гривень. Факторами, які стримують девальвацію гривні, цього сезону буде виплата податків компаніями за 2025 рік (необхідність купівлі гривні) і сезонне зниження попиту на валюту.

Якщо війна триватиме весь рік, максимальне значення офіційного курсу долара становитиме 44-45 гривень, а євро — 51-52 гривні. Якщо ж військові дії припиняться, офіційний курс долара може досягти 44 гривні, а євро — 51 гривні.

Нагадаємо, експерти надали прогноз курсу долара та євро на січень 2026 року. Більшість аналітиків погоджуються, що перший тиждень січня (до 8–10 числа) буде періодом затишшя.

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie