Що буде з валютою 2026 року: прогноз експерта

2026 року курс гривні до долара має послабитися помірно / © Associated Press

У державному бюджеті на 2026 рік закладено курс долара у 45,7 гривні. Експерти прогнозують, що гривня послабиться щодо американської валюти, але психологічну позначку у 45 грн/дол не перетне.

Про це пише видання «РБК-Україна».

Очільник правління «Глобус Банку» Сергій Магомедов прогнозує, що протягом 2026 року стратегія НБУ на валютному ринку навряд чи істотно зміниться, інтервенції Нацбанку продовжать стримувати хаотичні рухи курсу.

У січні-березні офіційний курс долара коливатиметься в межах 42,6-43 гривень. Факторами, які стримують девальвацію гривні, цього сезону буде виплата податків компаніями за 2025 рік (необхідність купівлі гривні) і сезонне зниження попиту на валюту.

Якщо війна триватиме весь рік, максимальне значення офіційного курсу долара становитиме 44-45 гривень, а євро — 51-52 гривні. Якщо ж військові дії припиняться, офіційний курс долара може досягти 44 гривні, а євро — 51 гривні.

