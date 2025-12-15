Київ і східні області опинилися на межі повного блекауту: що відомо

Блекаут / © ТСН.ua

Реклама

Масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України цього року стали більш інтенсивними та масштабними, ніж будь-коли раніше, повідомляють посадовці та експерти. Внаслідок ударів безпілотників і ракет країна опинилася на межі енергетичного колапсу, а тривалі відключення світла загрожують критичними наслідками для українців у зимовий період.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на джерела.

Серія атак почалася ще у жовтні і з часом призвела до значного дефіциту електроенергії по всій Україні. Найбільш постраждали системи передачі електроенергії, які переміщують електроенергію із західних областей, де виробляється більшість електроенергії, на схід країни. Це фактично розділяє країну навпіл, зазначають джерела, знайомі з ситуацією.

Реклама

«Ми, якщо не на межі повного блекауту на сході країни, то дуже близько до цього», — повідомив високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності.

Експерти попереджають, що точну кількість атак, необхідних для повного відключення електроенергії, передбачити неможливо. Це залежить від того, які об’єкти уражені та наскільки швидко Україна може відновлювати постачання. Внаслідок атак українська протиповітряна оборона виявила вразливі місця, що ускладнює захист мережі.

У Києві жителі залишаються без світла до 16 годин на добу, підприємства працюють переважно на генераторах.

Українські посадовці пропонують енергетичне перемир’я: Росія припиняє атаки на енергетичну інфраструктуру, а Україна — на російські нафтові та газові об’єкти.

Реклама

«Я вже кілька тижнів публічно закликаю запропонувати росіянам узгоджене енергетичне перемир’я. Такий крок зробить зимові перспективи трохи менш песимістичними», — заявила народний депутат Вікторія Гриб.

Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що «готовий» до енергетичного припинення вогню, проте США вважають, що Київ близький до ширшої угоди, яка може стати основою для повного припинення бойових дій.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що у листопаді Росія запустила близько 5 тисяч безпілотників і ракет, націлених на електростанції, мережі передачі електроенергії та газову інфраструктуру, що вдвічі більше, ніж на початку року.

За словами Валерія Осадчука, керівника відділу комунікацій «Укренерго», атаки також націлені на інфраструктуру передачі та розподілу електроенергії, а по всій країні діють обмеження на електропостачання.

Реклама

«Ситуація могла б бути набагато гіршою, якби не інженерні зусилля „Укренерго“, — зазначає Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень „Стратегія XXI“. — Проте електропостачання буде нестабільним протягом усієї зими і навіть весни».

Попри загрози та тривалі відключення світла, українці заявляють, що не погодяться на потенційно несправедливу мирну угоду з Росією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна відмовилася від небезпечного компромісу, який пропонували США і Росія.