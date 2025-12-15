- Дата публікації
Зірка "Кави з кардамоном" шокувала, чому польський актор Делонг зник з серіалу: "Страждали всі"
Знімання не раз опинялися під загрозою зриву.
Акторка та продюсерка серіалу «Кава з кардамоном» Олена Лавренюк уперше публічно пояснила, чому польський актор Павел Делонг не з’явився у другому сезоні популярного проєкту.
Так, після прем’єри другого сезону шанувальники серіалу масово цікавилися, чому з сюжету зник Павел Делонг. Знаменитість відповіла на численні запитання глядачів в інтерв’ю Аліні Доротюк. Продюсерка зізналася, що тривалий час свідомо уникала цієї теми, аби не руйнувати екранну історію кохання Анни та Адама.
За словами Олени Лавренюк, екранний тандем справді мав продовження у творчих планах команди. Однак за лаштунками знімального процесу ситуація була зовсім іншою. Вона наголосила, що поведінка Павела Делонга на майданчику була «абсолютно непрофесійною», а від його дій страждали і актори, і технічна команда, і сам виробничий процес. Тож фактично це й зробило подальшу співпрацю неможливою.
Лавренюк стверджує, що актор систематично відмовлявся грати сцени відповідно до сценарію, вимагав змін безпосередньо під час знімань, не приймав режисерських рішень і дозволяв собі принижувати членів знімальної групи. За її словами, така поведінка переростала у маніпуляції та щоразу ставила знімання під ризик зриву.
«Павел — дуже класний актор, але його поведінка на знімальному майданчику була абсолютно непрофесійною й неадекватною. Страждали всі: і знімальна група, і актори. Це доходило до маніпуляцій і навіть терору. Він не хотів грати сцену так, як вона написана, чи одягати піджак. Це повторювалося день у день. Він принижував режисера й усю групу. Це стало неможливим», — заявила продюсерка.
Окремо Олена Лавренюк пояснила, чому контрактні умови не стали запобіжником у цій ситуації. За її словами, актор навмисно зловживав пунктами про форс-мажор у контракті, погрожуючи зривом знімального процесу. І через обмежені терміни і домовленості продакшен був змушений однаково йти на компроміс.
Найгостріші конфлікти, за словами продюсерки, почалися вже після того, як було відзнято значну частину матеріалу. Делонг, як стверджує Лавренюк, наполягав на фактичному контролі над проєктом, заявляв, що є «сценаристом, режисером і продюсером серіалу», та вимагав авторських прав, зокрема задля подальшого продюсування серіалу у Польщі. У разі відмови він знову вдавався до погроз і маніпуляцій.
Ще один конфлікт виник уже після завершення знімань — під час продажу серіалу польському телеканалу. Лавренюк розповіла, що актор у Польщі заявляв про нібито наявні в нього авторські права як режисера і продюсера, хоча це було брехнею. Але у результаті це суттєво ускладнило перемовини та змусило українську сторону залучати юристів і доводити реальний розподіл прав. Також продюсерка прокоментувала закиди щодо фінансових питань. За її словами, Павел Делонг публічно заявляв, що з ним нібито не розрахувалися, хоча насправді він сам відмовився від гонорару.
