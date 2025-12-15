Зірка "Кави з кардамоном" шокувала, чому польський актор Делонг зник з серіалу: "Страждали всі"

Олена Лавренюк і Павел Делонг / © instagram.com/cardamon_movie

Акторка та продюсерка серіалу «Кава з кардамоном» Олена Лавренюк уперше публічно пояснила, чому польський актор Павел Делонг не з’явився у другому сезоні популярного проєкту.

Так, після прем’єри другого сезону шанувальники серіалу масово цікавилися, чому з сюжету зник Павел Делонг. Знаменитість відповіла на численні запитання глядачів в інтерв’ю Аліні Доротюк. Продюсерка зізналася, що тривалий час свідомо уникала цієї теми, аби не руйнувати екранну історію кохання Анни та Адама.

За словами Олени Лавренюк, екранний тандем справді мав продовження у творчих планах команди. Однак за лаштунками знімального процесу ситуація була зовсім іншою. Вона наголосила, що поведінка Павела Делонга на майданчику була «абсолютно непрофесійною», а від його дій страждали і актори, і технічна команда, і сам виробничий процес. Тож фактично це й зробило подальшу співпрацю неможливою.

Олена Лавренюк і Павел Делонг / © instagram.com/cardamon_movie

Лавренюк стверджує, що актор систематично відмовлявся грати сцени відповідно до сценарію, вимагав змін безпосередньо під час знімань, не приймав режисерських рішень і дозволяв собі принижувати членів знімальної групи. За її словами, така поведінка переростала у маніпуляції та щоразу ставила знімання під ризик зриву.

«Павел — дуже класний актор, але його поведінка на знімальному майданчику була абсолютно непрофесійною й неадекватною. Страждали всі: і знімальна група, і актори. Це доходило до маніпуляцій і навіть терору. Він не хотів грати сцену так, як вона написана, чи одягати піджак. Це повторювалося день у день. Він принижував режисера й усю групу. Це стало неможливим», — заявила продюсерка.

Окремо Олена Лавренюк пояснила, чому контрактні умови не стали запобіжником у цій ситуації. За її словами, актор навмисно зловживав пунктами про форс-мажор у контракті, погрожуючи зривом знімального процесу. І через обмежені терміни і домовленості продакшен був змушений однаково йти на компроміс.

Павел Делонг / © instagram.com/cardamon_movie

Найгостріші конфлікти, за словами продюсерки, почалися вже після того, як було відзнято значну частину матеріалу. Делонг, як стверджує Лавренюк, наполягав на фактичному контролі над проєктом, заявляв, що є «сценаристом, режисером і продюсером серіалу», та вимагав авторських прав, зокрема задля подальшого продюсування серіалу у Польщі. У разі відмови він знову вдавався до погроз і маніпуляцій.

Ще один конфлікт виник уже після завершення знімань — під час продажу серіалу польському телеканалу. Лавренюк розповіла, що актор у Польщі заявляв про нібито наявні в нього авторські права як режисера і продюсера, хоча це було брехнею. Але у результаті це суттєво ускладнило перемовини та змусило українську сторону залучати юристів і доводити реальний розподіл прав. Також продюсерка прокоментувала закиди щодо фінансових питань. За її словами, Павел Делонг публічно заявляв, що з ним нібито не розрахувалися, хоча насправді він сам відмовився від гонорару.

