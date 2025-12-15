Звезда "Кофе с кардамоном" шокировала, почему польский актер Делонг исчез из сериала: "Страдали все"

Елена Лавренюк и Павел Делонг

Актриса и продюсер сериала «Кофе с кардамоном» Елена Лавренюк впервые публично объяснила, почему польский актер Павел Делонг не появился во втором сезоне популярного проекта.

Так, после премьеры второго сезона поклонники сериала массово интересовались, почему из сюжета исчез Павел Делонг. Знаменитость ответила на многочисленные вопросы зрителей в интервью Алине Доротюк. Продюсер призналась, что долгое время сознательно избегала этой темы, чтобы не разрушать экранную историю любви Анны и Адама.

По словам Елены Лавренюк, экранный тандем действительно имел продолжение в творческих планах команды. Однако за кулисами съемочного процесса ситуация была совсем другой. Она отметила, что поведение Павела Делонга на площадке было «абсолютно непрофессиональным», а от его действий страдали и актеры, и техническая команда, и сам производственный процесс. Поэтому фактически это и сделало дальнейшее сотрудничество невозможным.

Лавренюк утверждает, что актер систематически отказывался играть сцены в соответствии со сценарием, требовал изменений непосредственно во время съемок, не принимал режиссерских решений и позволял себе унижать членов съемочной группы. По ее словам, такое поведение перерастало в манипуляции и каждый раз ставило съемки под риск срыва.

«Павел очень классный актер, но его поведение на съемочной площадке было абсолютно непрофессиональным и неадекватным. Страдали все: и съемочная группа, и актеры. Это доходило до манипуляций и даже террора. Он не хотел играть сцену так, как она написана, или надевать пиджак. Это повторялось изо дня в день. Он унижал режиссера и всю группу. Это стало невозможным», — заявила продюсер.

Отдельно Елена Лавренюк объяснила, почему контрактные условия не стали предохранителем в этой ситуации. По ее словам, актер намеренно злоупотреблял пунктами о форс-мажоре в контракте, угрожая срывом съемочного процесса. И из-за ограниченных сроков и договоренностей продакшен был вынужден все равно идти на компромисс.

Самые острые конфликты, по словам продюсера, начались уже после того, как была отснята значительная часть материала. Делонг, как утверждает Лавренюк, настаивал на фактическом контроле над проектом, заявлял, что является «сценаристом, режиссером и продюсером сериала», и требовал авторских прав, в частности для дальнейшего продюсирования сериала в Польше. В случае отказа он снова прибегал к угрозам и манипуляциям.

Еще один конфликт возник уже после завершения съемок — во время продажи сериала польскому телеканалу. Лавренюк рассказала, что актер в Польше заявлял о якобы имеющихся у него авторских правах как режиссера и продюсера, хотя это было ложью. Но в результате это существенно усложнило переговоры и заставило украинскую сторону привлекать юристов и доказывать реальное распределение прав. Также продюсер прокомментировала упреки относительно финансовых вопросов. По ее словам, Павел Делонг публично заявлял, что с ним якобы не рассчитались, хотя на самом деле сам отказался от гонорара.

