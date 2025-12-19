Через новорічну ялинку можна опинитися за ґратами: в чому небезпека

Новорічна ялинка / © Pixabay

Українців напередодні різдвяно-новорічних свят закликають утриматися від незаконного вирубування ялинок.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції України у Facebook.

Нагадується, що самовільне знищення хвойних дерев передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Як повідомили у відомстві, за незаконне вирубування ялинки в лісі громадянам загрожує штраф від 510 до 1 020 гривень. Якщо таке правопорушення вчинене повторно протягом року, сума зростає до 1 020–1 530 гривень. Для посадових осіб покарання значно суворіше: до 5 100 гривень за перше порушення і від 10 200 до 15 300 гривень — за повторне.

У разі незаконного вирубування хвойних дерев у межах населених пунктів штрафи для громадян становлять від 170 до 510 гривень, а для посадових осіб і підприємців — від 510 до 850 гривень.

Окремо у Мін’юсті наголосили: якщо внаслідок вирубування завдано істотної шкоди лісу — тобто збитки перевищують 30 280 гривень, — настає кримінальна відповідальність. У такому разі порушникові загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень, пробаційний нагляд строком до трьох років або обмеження чи позбавлення волі на аналогічний період. Крім того, доведеться повністю відшкодувати завдані збитки.

У відомстві також звертають увагу, що ялинки, сосни та смереки, які продаються легально, обов’язково мають спеціальний чип або етикетку з інформацією про лісове господарство та місце походження дерева. Місця офіційного продажу визначають органи місцевої влади.

У Мін’юсті закликають купувати лише легальні новорічні дерева, адже це не лише дотримання закону, а й внесок у збереження українських лісів.

