Путіних "багато": Зеленський пояснив дивну стратегію Росії

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи виступ російського президента Володимира Путіна на прямій лінії, яка відбулася в п’ятницю, 19 грудня, пояснив дивну стратегію держави-агресорки, натякнувши на двійників господаря Кремля.

Про це він сказав в інтерв’ю польським виданням PAP, TVP та Польському радіо, перебуваючи у Варшаві.

За його словами, Путіних «багато».

«Один розмовляє з американцями, інший виголошує промови, третій робить щось інше», — підкреслив український президент.

Володимир Зеленський, зокрема, відреагував на слова Путіна про те, що у виборах в Україні повинні взяти участь українці з тимчасово окупованих Росією регіонів. При цьому він наголосив, що сам Путін назвав ці території «окупованими».

Як підкреслив Зеленський, господарю Кремля не достатньо контролювати вибори в Росії, тепер він хотів би робити це в Україні.

«Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював», — додав він.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін у п’ятницю, 19 грудня, провів так звану «пряму лінію» з громадянами держави-агресорки, підбиваючи підсумки 2025 року. Кремлівський диктатор багато говорив про Україну, де російська окупаційна армія четвертий рік веде загарбницьку війну.

