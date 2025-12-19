ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Путіних "багато": Зеленський пояснив дивну стратегію Росії

Володимир Зеленський, зокрема, відреагував на слова російського президента про вибори в Україні.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи виступ російського президента Володимира Путіна на прямій лінії, яка відбулася в п’ятницю, 19 грудня, пояснив дивну стратегію держави-агресорки, натякнувши на двійників господаря Кремля.

Про це він сказав в інтерв’ю польським виданням PAP, TVP та Польському радіо, перебуваючи у Варшаві.

За його словами, Путіних «багато».

«Один розмовляє з американцями, інший виголошує промови, третій робить щось інше», — підкреслив український президент.

Володимир Зеленський, зокрема, відреагував на слова Путіна про те, що у виборах в Україні повинні взяти участь українці з тимчасово окупованих Росією регіонів. При цьому він наголосив, що сам Путін назвав ці території «окупованими».

Як підкреслив Зеленський, господарю Кремля не достатньо контролювати вибори в Росії, тепер він хотів би робити це в Україні.

«Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював», — додав він.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін у п’ятницю, 19 грудня, провів так звану «пряму лінію» з громадянами держави-агресорки, підбиваючи підсумки 2025 року. Кремлівський диктатор багато говорив про Україну, де російська окупаційна армія четвертий рік веде загарбницьку війну.

ТСН.ua зібрав головні заяви Путіна, які стосуються України.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
