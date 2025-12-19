Як поставити Путіна на коліна: експерт розповів, що потрібно для цього зробити

Володимир Путін / © Associated Press

Якщо російський диктатор Володимир Путін не прийме умови Заходу щодо територіальної цілісності та гарантій безпеки для України, союзники повинні перейти до безпрецедентно жорсткої моделі тиску.

Про це розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж в інтерв’ю «Telegraf».

За словами генерала, у разі відсутності конструктиву з боку РФ, США та Європа повинні консолідовано змінити підхід до озброєння Збройних Сил України. Йдеться не просто про підтримку, а про разове збільшення поставок техніки.

«Поставки військових засобів Україні повинні зрости у десятки, а по деяких позиціях — сотні разів. Це ракети, гелікоптери, літаки, бронетехніка, касетні боєприпаси колосального радіусу і можливості знищення тисяч окупантів», — наголосив Микола Маломуж.

Він підкреслив, що 710 тисяч російських військових на окупованих територіях будуть стратегічно знецінені масованими ударами високоточної зброї. Коли диктатор побачить, що фронт обвалюється, а режим хитається — це стане вирішальним фактором примусу до миру.

Другий удар повинен бути спрямованим на найближче оточення диктатора. План передбачає тотальні санкції проти так званої «еліти» — 12 тисяч великих бізнесменів, олігархів та їхніх родин.

«Все це накривається мідним тазом, щоб вони з мільярдерів стали бомжами. Це суперудар, тому що відчує кожен, навіть маленький родич головного агресора. Фінансові розвідки світу контролюють їхні яхти, палаци та десятки мільярдів доларів повністю», — пояснив генерал.

Ексочільник СЗР переконаний, що Захід уже відпрацював усі моделі і дав Путіну шанс на дипломатичне врегулювання. Якщо конструктив не з’явиться, повинен запрацювати механізм економічного та військового знищення агресора.

«Не хочеш по-доброму — ідемо таким шляхом», — резюмував Маломуж.

Нагадаємо, Путін заявив про готовність завершити війну проти України лише на своїх ультимативних умовах червня 2024 року, що передбачають окупацію чотирьох областей.

Він поскаржився на небажання Києва обговорювати «територіальне питання», хоча водночас визнав наявність певних «сигналів» щодо готовності до діалогу. Диктатор вкотре переклав відповідальність за продовження бойових дій на Україну та зажадав усунення вигаданих Кремлем «першопричин кризи».