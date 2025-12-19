Путін назвав кількість своїх окупантів на війні в Україні

Володимир Путін / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Російський президент-диктатор Володимир Путін заявив, що начебто у зоні так званої “сво” в Україні перебуває 700 тис. військових.

Про це кремлівський “фюрер” повідомив під час “Прямої лінії”.

Диктатор наголосив, що зараз Росія живе “в умовах “спеціальної військової операції”.

“У нас 700 тисяч осіб в зоні “сво”. Переважно - це досить молоді люди. Зокрема, покоління 90-х у великій кількості”, - вихвалився “фюрер”.

Зауважимо, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що РФ наростила угруповання військ в Україні до 710 тисяч солдатів і почала стратегічну наступальну операцію. Зокрема, за даними українських військових, біля Покровська зосереджено понад 150 тис. загарбників.

Як повідомлялося, станом на 19 грудня 2025-го втрати росіян на війні перетнули нову психологічну позначку. Загальні бойові втрати РФ складають 1 194 520 осіб.