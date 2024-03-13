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Интересные фразеологизмы на все случаи жизни: как хорошо вы знаете украинский язык

Интересные фразеологизмы на все случаи жизни: как хорошо вы знаете украинский язык

Фразологизмы/источник: dovidka.biz.ua

Подборка интересных фразеологизмов с пояснениями

Что такое фразеологизм

Фразеологизм — это народная фраза, которая прижилась в быту людей и объясняет то или иное событие, явление, действие, это определенное сочетание ряда слов, которые вместе имеют глубокий смысл, а порознь не имеют особого значения.

Фразеологизмы стали неотъемлемой частью украинского языка и культуры, отражая народную мудрость и богатство опыта.

Фразеологизмы, кроме пополнения словарного запаса, делают язык колоритным и утонченным, являются источником веселых и интересных ассоциаций.

Предлагаем подборку фразеологизмов, которые сделают ваш язык более изощренным, а разговор — более колоритным.

ТОП 50 интересных и популярных фразеологизмов

  • "Бачити смаленого вовка" – быть осведомленным.
  • "Без тижня день" – недавно.
  • "Бити лихом об землю" – быть оптимистом.
  • "Важким духом дихати"  – сердиться.
  • "Вилами по воді писано"  – что-то неуверенное, сомнительное.
  • "Вискалити зуби"– смеяться.
  • "Вискочити на сухе"  – избежать наказания.
  • "Вискочити як Пилип з конопель"  – неожиданно, неожиданно.
  • "Ганяти вітер по світу" – бездельничать.
  • "Годувати жданиками"  – неоднократно обещать сделать что-то, но не придерживаться обещаний.
  • "Давати горобцям дулі", "баглаї годувати", "клеїти дурня","бити байдики", "ловити ґав", "лежати лежнем"," посиденьки справляти" — ходить без дела, слоняться, бездельничать.
  • "Два чоботи на одну ногу" – походить между собой мировоззрением.
  • "Дерти кирпу"  – держаться надменно.
  • "Жувати жуйку" – надоедливо повторять то же самое.
  • "З дощу та під ринву", "з вогню та в полум'я", "тікав від диму, та впав у вогонь", "з калюжі та в болото","утікав від вовка, та натрапив на ведмедя" – из одной неприятности попасть в другую, еще большую.
  • "Забити памороки" – лишить способности нормально мыслить, обессилить физически.
  • "Загрібати жар чужими руками"  – присваивать последствия чужого труда.
  • "Закрутити веремію" – наделать крик.
  • "Заливати за шкуру сала" – донимать кого-то.
  • "Замилювати очі"– обманывать кого-нибудь.
  • "Заткнути за пояс" – превзойти.
  • "Зачепити за живе" – досадить.
  • "Знову за рибу гроші" – настаивать на чем-то
  • "Кадити фіміам"  – хвалить кого-то.
  • "Колоти очі" – упрекать.
  • "Копилити губу" – гордиться.
  • "Крутити хвостом! – прибегать к нечестным поступкам
  • "Ламати слово" – отказываться от сказанного.
  • "Мастити п’яти салом" – заискивать.
  • "Накрити мокрим рядном" – выразить свое недовольство, упрекать.
  • "Небо прихилити"  – быть готовым сделать все возможное и невозможное для чьего-то счастья.
  • "Ні за цапову душу" – совершенно напрасно, бесполезно.
  • "Носитися як курка з яйцем" — проявлять чрезмерную заботу, уделять слишком много внимания чему-то незначительному.
  • "Пекти раків" – краснеть от стыда.
  • "Передати куті меду" – преувеличивать, выходить за пределы допустимого.
  • "Позичати у Сірка очей" – потерять чувство стыда, чести, собственного достоинства.
  • "Продавати зуби" – смеяться.
  • "Розрубувати гордіїв вузол" – решить сложный и запутанный вопрос.
  • "Розуму не позичати" – так говорят о разумном человеке.
  • "Сісти на голову"  – обнаглеть.
  • "Сміятися на кутні " – плакать. Чтобы стало видно угловые зубы, улыбка должна быть очень натянутой. Так бывает, когда смеются над принуждением, под давлением или плачут.
  • "Стріляний горобець !– так говорят о человеке, много испытавшем в жизни.
  • "Товкти воду в ступі", "переливати з пустого в порожнє" – заниматься чем-нибудь ненужным.
  • "Топтати ряст "– жить.
  • "Ускочити вище халяв" – набраться неприятностей.
  • "Яз за водою піти" – исчезнуть бесследно.
  • "Як з гуски вода"  – без какой-либо реакции.
  • "Як за гріш маку" – очень много.
  • "Як Пилип із конопель" – некстати, несуразно или несвоевременно сделать что-то сделать или сказать.
  • "Як у Бога за пазухою"  – чувствовать себя спокойно, уютно, в полной безопасности жить в достатке.

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