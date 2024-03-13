Интересные фразеологизмы на все случаи жизни: как хорошо вы знаете украинский язык

Подборка интересных фразеологизмов с пояснениями
Что такое фразеологизм
Фразеологизм — это народная фраза, которая прижилась в быту людей и объясняет то или иное событие, явление, действие, это определенное сочетание ряда слов, которые вместе имеют глубокий смысл, а порознь не имеют особого значения.
Фразеологизмы стали неотъемлемой частью украинского языка и культуры, отражая народную мудрость и богатство опыта.
Фразеологизмы, кроме пополнения словарного запаса, делают язык колоритным и утонченным, являются источником веселых и интересных ассоциаций.
Предлагаем подборку фразеологизмов, которые сделают ваш язык более изощренным, а разговор — более колоритным.
ТОП 50 интересных и популярных фразеологизмов
- "Бачити смаленого вовка" – быть осведомленным.
- "Без тижня день" – недавно.
- "Бити лихом об землю" – быть оптимистом.
- "Важким духом дихати" – сердиться.
- "Вилами по воді писано" – что-то неуверенное, сомнительное.
- "Вискалити зуби"– смеяться.
- "Вискочити на сухе" – избежать наказания.
- "Вискочити як Пилип з конопель" – неожиданно, неожиданно.
- "Ганяти вітер по світу" – бездельничать.
- "Годувати жданиками" – неоднократно обещать сделать что-то, но не придерживаться обещаний.
- "Давати горобцям дулі", "баглаї годувати", "клеїти дурня","бити байдики", "ловити ґав", "лежати лежнем"," посиденьки справляти" — ходить без дела, слоняться, бездельничать.
- "Два чоботи на одну ногу" – походить между собой мировоззрением.
- "Дерти кирпу" – держаться надменно.
- "Жувати жуйку" – надоедливо повторять то же самое.
- "З дощу та під ринву", "з вогню та в полум'я", "тікав від диму, та впав у вогонь", "з калюжі та в болото","утікав від вовка, та натрапив на ведмедя" – из одной неприятности попасть в другую, еще большую.
- "Забити памороки" – лишить способности нормально мыслить, обессилить физически.
- "Загрібати жар чужими руками" – присваивать последствия чужого труда.
- "Закрутити веремію" – наделать крик.
- "Заливати за шкуру сала" – донимать кого-то.
- "Замилювати очі"– обманывать кого-нибудь.
- "Заткнути за пояс" – превзойти.
- "Зачепити за живе" – досадить.
- "Знову за рибу гроші" – настаивать на чем-то
- "Кадити фіміам" – хвалить кого-то.
- "Колоти очі" – упрекать.
- "Копилити губу" – гордиться.
- "Крутити хвостом! – прибегать к нечестным поступкам
- "Ламати слово" – отказываться от сказанного.
- "Мастити п’яти салом" – заискивать.
- "Накрити мокрим рядном" – выразить свое недовольство, упрекать.
- "Небо прихилити" – быть готовым сделать все возможное и невозможное для чьего-то счастья.
- "Ні за цапову душу" – совершенно напрасно, бесполезно.
- "Носитися як курка з яйцем" — проявлять чрезмерную заботу, уделять слишком много внимания чему-то незначительному.
- "Пекти раків" – краснеть от стыда.
- "Передати куті меду" – преувеличивать, выходить за пределы допустимого.
- "Позичати у Сірка очей" – потерять чувство стыда, чести, собственного достоинства.
- "Продавати зуби" – смеяться.
- "Розрубувати гордіїв вузол" – решить сложный и запутанный вопрос.
- "Розуму не позичати" – так говорят о разумном человеке.
- "Сісти на голову" – обнаглеть.
- "Сміятися на кутні " – плакать. Чтобы стало видно угловые зубы, улыбка должна быть очень натянутой. Так бывает, когда смеются над принуждением, под давлением или плачут.
- "Стріляний горобець !– так говорят о человеке, много испытавшем в жизни.
- "Товкти воду в ступі", "переливати з пустого в порожнє" – заниматься чем-нибудь ненужным.
- "Топтати ряст "– жить.
- "Ускочити вище халяв" – набраться неприятностей.
- "Яз за водою піти" – исчезнуть бесследно.
- "Як з гуски вода" – без какой-либо реакции.
- "Як за гріш маку" – очень много.
- "Як Пилип із конопель" – некстати, несуразно или несвоевременно сделать что-то сделать или сказать.
- "Як у Бога за пазухою" – чувствовать себя спокойно, уютно, в полной безопасности жить в достатке.
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