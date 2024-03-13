Интересные фразеологизмы на все случаи жизни: как хорошо вы знаете украинский язык

Что такое фразеологизм

Фразеологизм — это народная фраза, которая прижилась в быту людей и объясняет то или иное событие, явление, действие, это определенное сочетание ряда слов, которые вместе имеют глубокий смысл, а порознь не имеют особого значения.

Фразеологизмы стали неотъемлемой частью украинского языка и культуры, отражая народную мудрость и богатство опыта.

Фразеологизмы, кроме пополнения словарного запаса, делают язык колоритным и утонченным, являются источником веселых и интересных ассоциаций.

Предлагаем подборку фразеологизмов, которые сделают ваш язык более изощренным, а разговор — более колоритным.

ТОП 50 интересных и популярных фразеологизмов

"Бачити смаленого вовка" – быть осведомленным.

"Без тижня день" – недавно.

"Бити лихом об землю" – быть оптимистом.

"Важким духом дихати" – сердиться.

"Вилами по воді писано" – что-то неуверенное, сомнительное.

"Вискалити зуби"– смеяться.

"Вискочити на сухе" – избежать наказания.

"Вискочити як Пилип з конопель" – неожиданно, неожиданно.

"Ганяти вітер по світу" – бездельничать.

"Годувати жданиками" – неоднократно обещать сделать что-то, но не придерживаться обещаний.

"Давати горобцям дулі", "баглаї годувати", "клеїти дурня","бити байдики", "ловити ґав", "лежати лежнем"," посиденьки справляти" — ходить без дела, слоняться, бездельничать.

"Два чоботи на одну ногу" – походить между собой мировоззрением.

"Дерти кирпу" – держаться надменно.

"Жувати жуйку" – надоедливо повторять то же самое.

"З дощу та під ринву", "з вогню та в полум'я", "тікав від диму, та впав у вогонь", "з калюжі та в болото","утікав від вовка, та натрапив на ведмедя" – из одной неприятности попасть в другую, еще большую.

"Забити памороки" – лишить способности нормально мыслить, обессилить физически.

"Загрібати жар чужими руками" – присваивать последствия чужого труда.

"Закрутити веремію" – наделать крик.

"Заливати за шкуру сала" – донимать кого-то.

"Замилювати очі"– обманывать кого-нибудь.

"Заткнути за пояс" – превзойти.

"Зачепити за живе" – досадить.

"Знову за рибу гроші" – настаивать на чем-то

"Кадити фіміам" – хвалить кого-то.

"Колоти очі" – упрекать.

"Копилити губу" – гордиться.

"Крутити хвостом! – прибегать к нечестным поступкам

"Ламати слово" – отказываться от сказанного.

"Мастити п’яти салом" – заискивать.

"Накрити мокрим рядном" – выразить свое недовольство, упрекать.

"Небо прихилити" – быть готовым сделать все возможное и невозможное для чьего-то счастья.

"Ні за цапову душу" – совершенно напрасно, бесполезно.

"Носитися як курка з яйцем" — проявлять чрезмерную заботу, уделять слишком много внимания чему-то незначительному.

"Пекти раків" – краснеть от стыда.

"Передати куті меду" – преувеличивать, выходить за пределы допустимого.

"Позичати у Сірка очей" – потерять чувство стыда, чести, собственного достоинства.

"Продавати зуби" – смеяться.

"Розрубувати гордіїв вузол" – решить сложный и запутанный вопрос.

"Розуму не позичати" – так говорят о разумном человеке.

"Сісти на голову" – обнаглеть.

"Сміятися на кутні " – плакать. Чтобы стало видно угловые зубы, улыбка должна быть очень натянутой. Так бывает, когда смеются над принуждением, под давлением или плачут.

"Стріляний горобець !– так говорят о человеке, много испытавшем в жизни.

"Товкти воду в ступі", "переливати з пустого в порожнє" – заниматься чем-нибудь ненужным.

"Топтати ряст "– жить.

"Ускочити вище халяв" – набраться неприятностей.

"Яз за водою піти" – исчезнуть бесследно.

"Як з гуски вода" – без какой-либо реакции.

"Як за гріш маку" – очень много.

"Як Пилип із конопель" – некстати, несуразно или несвоевременно сделать что-то сделать или сказать.

"Як у Бога за пазухою" – чувствовать себя спокойно, уютно, в полной безопасности жить в достатке.

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