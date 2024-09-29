Астрологічний прогноз на 29 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: конфліктний день, коли сварки можуть спалахувати скрізь і без вагомого приводу – так би мовити, на рівному місці. Енергію потрібно витрачати економно, не допускаючи безглуздих витрат, тому для активної діяльності день не підходить – відпочинок у цей час має бути пасивним.

Символ дня: омут.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: синій, колір морської хвилі.

Щасливе каміння дня: жовтий нефрит, корал.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: захворювання, які почалися цього дня, можуть мати таку широку симптоматику, що встановити діагноз зможе лише дуже хороший і досвідчений фахівець. Лікувати зуби можна лише в разі гострого болю.

Харчування дня: харчуватися треба помірно, м'ясо краще замінити рибою та овочами, від соковитих фруктів круглої форми потрібно відмовитися.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди на тривале – зимове – зберігання, обрізати та щепити дерева й чагарники.

Магія і містика дня: можна виготовляти захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі підказують, яких недоліків людині потрібно позбутися.

Табу дня: зібраність, організованість і дисциплінованість вбережуть від неприємностей, зокрема й матеріальних втрат.

Цитата дня: "Хто не припиняє зло – дає йому відбутися" (Вільям Шекспір).

Читайте також: