Китай застеріг від "розширення поля бою" у війні РФ проти України

Представник КНДР заявив, що Пекін прихильний до дипломатичного завершення війни.

Голова Міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї застеріг від "розширення поля бою" у російській агресії проти України.

Про це він заявив на щорічній зустрічі лідерів Генеральної Асамблеї ООН, інформує AP.

Китайський дипломат заявив, що Пекін прихильний до човникової дипломатії та зусиль для досягнення закінчення війни.

"Головний пріоритет — не розширювати поле бою... Китай має намір відігравати конструктивну роль", - сказав Ван Ї.

Крім того, він застеріг інші країни від "підливання олії у вогонь або використання ситуації з корисливою метою".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай постачав Росії зброю для війни проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай і Бразилія заявили про створення платформи для "врегулювання українського питання".

Читайте також: