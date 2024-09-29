Китай предостерег от "расширения поля боя" в войне РФ против Украины

Представитель КНДР заявил, что Пекин привержен дипломатическому завершению войны.
Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И предостерег от "расширения поля боя" в российской агрессии против Украины.
Об этом он заявил на ежегодной встрече лидеров Генеральной Ассамблеи ООН, передает AP.
Китайский дипломат заявил, что Пекин привержен челночной дипломатии и усилиям для достижения окончания войны.
"Главный приоритет — не расширять поле боя... Китай намерен играть конструктивную роль", — сказал Ван И.
Кроме того, он предостерег другие страны от "подливания масла в огонь или использования ситуации в корыстных целях".
Напомним, ранее сообщалось, что Китай поставлял России оружие для войны против Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что Китай и Бразилия заявили о создании платформы для "урегулирования украинского вопроса".
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