Трамп визнав хуситів терористичною організацією

Діяльність хуситів загрожує безпеці американського цивільного населення - Трамп.
Президент США Дональд Трамп оприлюднив новий указ.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Хуситська організація "Ансар Аллах" розглядається як іноземна терористична організація.
У заяві йдеться про те, що за підтримки сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану, які озброюють і тренують терористичні організації по всьому світу, хусити десятки разів обстрілювали військові кораблі ВМС США з 2023 року, створюючи небезпеку для американських чоловіків і жінок.
Також йдеться про те, що хусити здійснили численні атаки на цивільну інфраструктуру, включаючи численні атаки на цивільні аеропорти в Саудівській Аравії, смертоносні атаки на Об’єднані Арабські Емірати в січні 2022 року та з жовтня 2023 року по Ізраїлю було випущено понад 300 снарядів.
Хусити також атакували комерційні судна понад 100 разів, убивши щонайменше чотирьох цивільних моряків і змусивши частину морського комерційного транспорту Червоного моря змінити маршрут, що сприяло глобальній інфляції.
"Діяльність хуситів загрожує безпеці американського цивільного населення та персоналу на Близькому Сході, безпеці наших найближчих регіональних партнерів і стабільності світової морської торгівлі", - резюмував Трамп.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія допомагає хуситам завдавати ударів по суднах у Червоному морі.
Крім того, ми раніше інформували, що ВМС США відбили атаку хуситів за допомогою авіаносця.
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