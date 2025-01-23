Трамп визнав хуситів терористичною організацією

Президент США Дональд Трамп оприлюднив новий указ.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Хуситська організація "Ансар Аллах" розглядається як іноземна терористична організація.

У заяві йдеться про те, що за підтримки сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану, які озброюють і тренують терористичні організації по всьому світу, хусити десятки разів обстрілювали військові кораблі ВМС США з 2023 року, створюючи небезпеку для американських чоловіків і жінок.

Також йдеться про те, що хусити здійснили численні атаки на цивільну інфраструктуру, включаючи численні атаки на цивільні аеропорти в Саудівській Аравії, смертоносні атаки на Об’єднані Арабські Емірати в січні 2022 року та з жовтня 2023 року по Ізраїлю було випущено понад 300 снарядів.

Хусити також атакували комерційні судна понад 100 разів, убивши щонайменше чотирьох цивільних моряків і змусивши частину морського комерційного транспорту Червоного моря змінити маршрут, що сприяло глобальній інфляції.

"Діяльність хуситів загрожує безпеці американського цивільного населення та персоналу на Близькому Сході, безпеці наших найближчих регіональних партнерів і стабільності світової морської торгівлі", - резюмував Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія допомагає хуситам завдавати ударів по суднах у Червоному морі.

Крім того, ми раніше інформували, що ВМС США відбили атаку хуситів за допомогою авіаносця.

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