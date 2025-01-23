На Тернопільщині знайшли сім'ю з 5 дітьми, яка жила в халабуді

На Тернопільщині у посадці поліцейські та соціальні служби виявили родину з 5 дітьми, яка проживала в посадці в халабуді.

Про це у своєму дописі в соцмережі написала начальниця відділу зв’язків з громадськістю управління Патрульної поліції області Олеся М’ялковська.

Імпровізована оселя була зроблена зі збитих цвяхами кількох палок і обтягнутих аграрною плівкою.

В ній виявили сім'ю з 5 дітьми (вік від 4 до 9 років), які спали просто на землі, постеливши засмальцований матрац поверх такого ж брудного килимка.

"Особа, яка називає себе мамою, нервово почала викурювати сигарету за сигаретою тихо в сторонці (при цьому з їжі було аж нічого", - йдеться у повідомленні речниці поліції.

"Можна ще довго писати та розказувати. Але я про те, що їх бачила величезна кількість людей, які щоденно проходили повз і залишалися осторонь від цього, навіть не зробивши маленького анонімного телефонного дзвінка. Агов, не соромно? І потім будете розказувати, що держава нічого не робить?!", - йдеться далі у дописі.

Пізніше завдяки зусиллям поліціянтів, соціальних служб та лікарні діти були омиті, оглянуті, нагодовані і надалі будуть проліковані.

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