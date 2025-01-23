Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Тернопільщині знайшли сім'ю з 5 дітьми, яка жила в халабуді

На Тернопільщині знайшли сім'ю з 5 дітьми, яка жила в халабуді

Після візиту поліції дітей нагодували / Фото: facebook.com/Олеся М'ялковська

Родина спала фактично на землі.

На Тернопільщині у посадці поліцейські та соціальні служби виявили родину з 5 дітьми, яка проживала в посадці в халабуді.

Про це у своєму дописі в соцмережі написала начальниця відділу зв’язків з громадськістю управління Патрульної поліції області Олеся М’ялковська.

Імпровізована оселя була зроблена зі збитих цвяхами кількох палок і обтягнутих аграрною плівкою.  

В ній виявили сім'ю з 5 дітьми (вік від 4 до 9 років), які спали просто на землі, постеливши засмальцований матрац поверх такого ж брудного килимка.

"Особа, яка називає себе мамою, нервово почала викурювати сигарету за сигаретою тихо в сторонці (при цьому з їжі було аж нічого", - йдеться у повідомленні речниці поліції. 

"Можна ще довго писати та розказувати. Але я про те, що їх бачила величезна кількість людей, які щоденно проходили повз і залишалися осторонь від цього, навіть не зробивши маленького анонімного телефонного дзвінка. Агов, не соромно? І потім будете розказувати, що держава нічого не робить?!", - йдеться далі у дописі. 

Пізніше завдяки зусиллям поліціянтів, соціальних служб та лікарні діти були омиті, оглянуті, нагодовані і надалі будуть проліковані. 

Читайте також:

Новини України: у селі поблизу Києва дідусь оселився в залізній халабуді, бо жінка вигнала з дому

Новини України: у селі поблизу Києва дідусь оселився в залізній халабуді, бо жінка вигнала з дому

Повʼязані теми:

Наступна публікація