Ворог окупував Нововасилівку - Deep State

Росіяни просунулися поблизу низки населених пунктів.
Мапу бойових дій оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Ворог окупував Нововасилівку.
А також просунувся у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки.
До слова, як повідомили в ОСУВ "Хортиця", російська армія намагається обійти Покровськ, щоб розірвати логістичні ланцюги і взяти місто в оперативне оточення.
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