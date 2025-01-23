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Ворог окупував Нововасилівку - Deep State

Ворог окупував Нововасилівку - Deep State

Російські військові намагаються просуватися вперед. / Фото: Associated Press

Росіяни просунулися поблизу низки населених пунктів.

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.  

Ворог окупував Нововасилівку.

А також просунувся у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки.

До слова, як повідомили в ОСУВ "Хортиця", російська армія намагається обійти Покровськ, щоб розірвати логістичні ланцюги і взяти місто в оперативне оточення.

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