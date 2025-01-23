Враг оккупировал Нововасиловку — Deep State

Россияне продвинулись вблизи ряда населённых пунктов.
Карта боевых действий обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Враг оккупировал Нововасиловку.
А также продвинулся в Великой Новоселке, Новоандреевке, возле Временного Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенова, Котлиного, Воздвиженки и Барановки.
К слову, как сообщили в ОСУО "Хортица", российская армия пытается обойти Покровск, чтобы разорвать логистические цепи и взять город в оперативное окружение.
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