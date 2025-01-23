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Враг оккупировал Нововасиловку — Deep State

Враг оккупировал Нововасиловку — Deep State

Российские военные пытаются продвигаться вперед. / Фото: Associated Press

Россияне продвинулись вблизи ряда населённых пунктов.

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.  

Враг оккупировал Нововасиловку.

А также продвинулся в Великой Новоселке, Новоандреевке, возле Временного Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенова, Котлиного, Воздвиженки и Барановки.

К слову, как сообщили в ОСУО "Хортица", российская армия пытается обойти Покровск, чтобы разорвать логистические цепи и взять город в оперативное окружение.

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