Враг оккупировал Нововасиловку — Deep State

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Враг оккупировал Нововасиловку.

А также продвинулся в Великой Новоселке, Новоандреевке, возле Временного Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенова, Котлиного, Воздвиженки и Барановки.

К слову, как сообщили в ОСУО "Хортица", российская армия пытается обойти Покровск, чтобы разорвать логистические цепи и взять город в оперативное окружение.

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