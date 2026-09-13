Зеленский вошел в топ-50 самых влиятельных евреев мира: кто возглавил список

Лицо украинского сопротивления: Jerusalem Post включил Зеленского в рейтинг самых влиятельных евреев мира / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский занял 21 место в списке 50 самых влиятельных евреев мира 2026 года по версии The Jerusalem Post.

Об этом говорится на сайте израильского издания.

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Первое место в списке издания отдало зятю Трампа и его советнику Джареду Кушнеру и жене Кушнера, дочери президента США Иванке Трамп. Вторым в рейтинге назвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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«Владимир Зеленский: еврейский президент, ставший лицом украинского сопротивления… Президент Украины Владимир Зеленский никогда не придавал особого значения своей еврейской идентичности. Возможно, это самая еврейская черта в нем», — отмечают в The Jerusalem Post.

В издании напомнили, что дед Владимира Зеленского защищал Украину от нацистов во время Второй мировой войны и многие члены семьи Зеленского погибли во время Холокоста.

Также журналисты напомнили, что Зеленский в нескольких интервью заявил, что его дед по отцовской линии был единственным членом его ближайшей семьи, пережившим Холокост.

«Когда россияне говорят о неонацистах и указывают на меня, я просто отвечаю, что потерял всю свою семью во время войны, ведь всех их уничтожили во время Второй мировой войны», — рассказывал Владимир Зеленский.

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В то же время, издание отмечает, что Зеленский похоже, не религиозный и не исповедует иудаизм.

«Зеленский показал миру, что значит быть мужественным и настоящим лидером перед лицом полномасштабной атаки. Столкнувшись с антисемитизмом и нелепыми обвинениями Кремля в неонацизме, есть лучшее противодействие, чем позволить своим лидерам говорить самим за себя», — добавили в The Jerusalem Post.

Напомним, что в 2022 году Зеленский возглавлял этот рейтинг The Jerusalem Post, заняв первое место после начала полномасштабного вторжения России.

Ранее президент Зеленский раскрыл главное преимущество Украины на переговорах.

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