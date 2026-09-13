Какой хлеб лучше покупать: эксперты назвали пять самых полезных видов продукта

Какой хлеб самый полезный для здоровья / © Pixabay

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Хлеб не обязательно исключать из рациона, если хочется правильно питаться. Гораздо важнее выбирать продукт с качественным составом. Лучшим вариантом обычно будет хлеб, изготовленный из цельного зерна, ведь он содержит больше клетчатки, витаминов, минералов и других полезных веществ, чем изделия из очищенной белой муки. Рассказываем о пяти видах продукта, на которые следует обратить внимание в магазине.

Цельнозерновой хлеб

Это один из самых лучших вариантов для ежедневного рациона. При производстве цельнозерновой муки сохраняются все части зерна — оболочка, зародыш и эндосперм. Именно поэтому такой хлеб содержит больше клетчатки и микронутриентов.

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Клетчатка помогает дольше сохранять ощущение сытости, поддерживает нормальную работу пищеварительной системы и способствует более плавному повышению уровня глюкозы после еды.

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Ржаной хлеб

Рожь — еще один удачный выбор, особенно если в составе на первом месте указана цельнозерновая ржаная мука. Ржаные продукты являются хорошим источником клетчатки, а цельные зерна связывают с лучшим состоянием сердечно-сосудистой системы и меньшим риском некоторых хронических заболеваний.

Не стоит путать настоящий ржаной хлеб с изделием, в котором преобладает пшеничная мука, а рожь добавлена только для вкуса и цвета.

Хлеб с овсяным зерном

Овсяные добавки могут сделать хлеб более питательным, особенно если речь идет не просто об ароматизаторе или небольшом количестве хлопьев, а о цельном овесе или овсяной муке.

Овес содержит растворимую клетчатку, в частности бета-глюкан. В то же время польза конкретного батона зависит от того, сколько в нем на самом деле овса и не преобладает ли обычная рафинированная мука.

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Хлеб из пророщенного зерна

Такой хлеб производят из зерна, которое прорастили перед дальнейшим использованием. Его можно рассматривать как еще один вариант менее обработанного зернового продукта.

Но надпись «из пророщенного зерна» на упаковке не гарантирует идеальный состав. Проверяйте весь список ингредиентов и пищевую ценность.

Хлеб на натуральной закваске

Хлеб длительной ферментации на закваске может быть хорошей альтернативой обычному дрожжевому хлебу. В процессе ферментации происходят изменения, которые могут улучшать вкус, структуру и усвоение некоторых минеральных веществ. Однако сама надпись «на закваске» еще не делает хлеб автоматически полезным: если его изготовили преимущественно из рафинированной белой муки, клетчатки в нем может быть немного.

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