Гол Довбика не допоміг "Ромі" обіграти аутсайдера Серії А (відео)

Римляни втратили очки у поєдинку проти "Монци".

"Рома" на виїзді зіграла внічию з "Монцою" в матчі 7-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Бріантео" завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. На 61-й хвилині римляни відкрили рахунок – український форвард Артем Довбик після ефектного сольного проходу з меж штрафного майданчика точно пробив у дальній нижній кут.

Проте втримати перемогу підопічні Івана Юрича не змогли. На 70-й хвилині Дані Мота забив гол, який приніс господарям нічию.

Зазначимо, що Довбик грав з перших хвилин і провів на поле весь матч. Цього сезону Серії А на його рахунку три голи в семи поєдинках.

Огляд матчу "Монца" – "Рома"

Після цього поєдинку "Рома" з 10 очками перебуває на 9-му місці в турнірній таблиці Серії А. "Монца" йде в зоні вильоту на 19-й позиції, маючи у своєму активі 4 бали.

У восьмому турі чемпіонату Італії, який відбудеться після міжнародної паузи, команда Довбика 20 жовтня прийме "Інтер". Днем пізніше "Монца" у гостях зустрінеться з "Вероною".

Читайте також:

"Баварія" в шаленому матчі Бундесліги з шістьма голами не втримала перемогу над "Айнтрахтом" (відео)

"Динамо" здолало "Кривбас" та повернулося на вершину УПЛ (відео)

Хет-трик Левандовські: "Барселона" розгромом повернула собі одноосібне лідерство в Ла Лізі (відео)