Гол Довбика не помог "Роме" обыграть аутсайдера Серии А (видео)

"Рома" на выезде сыграла вничью с "Монцой" в матче 7-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Бриантео" завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов. На 61-й минуте римляне открыли счет – украинский форвард Артем Довбик после эффектного сольного прохода из пределов штрафной точно пробил в дальний нижний угол.

Однако удержать победу подопечные Ивана Юрича не смогли. На 70-й минуте Дани Мота забил гол, который принес хозяевам ничью.

Отметим, что Довбик играл с первых минут и провел весь матч на поле. В этом сезоне Серии А на его счету три гола в семи поединках.

Обзор матча "Монца" – "Рома"

После этого поединка "Рома" с 10 очками находится на 9-м месте в турнирной таблице Серии А. "Монца" идет в зоне вылета на 19-й позиции, имея в своем активе 4 балла.

В восьмом туре чемпионата Италии, который состоится после международной паузы, команда Довбика 20 октября примет "Интер". Днем позже "Монца" в гостях встретится с "Вероной".

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