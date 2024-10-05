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Курс валют на 7 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 7 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 7 октября. / Фото: УНИАН

После выходных гривна укрепилась.

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 7 октября. После выходных доллар, евро и злотый потеряли в цене.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,18 (-4 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 45,43 (-9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,57 (-4 коп.)

Как сообщалось, глава НБУ Андрей Пышный сделал прогноз того, что будет с курсом доллара в октябре. По его словам, украинцам в ближайшее время не следует ожидать перемен в валютно-курсовой политике.

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