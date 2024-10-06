В Сумах произошли взрывы

Вечером 6 октября в Сумах был слышен взрыв. С 20:43 в городе раздается воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные СМИ.

"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении "Суспільного".

Воздушные силы предупреждали о БпЛА в Сумской области. По информации мониторингов, пять дронов направлялись в направлении областного центра.

Как сообщалось, ВС предупредили, что в Украине фиксируют движение беспилотников. Враждебные БпЛА наблюдают на севере страны.

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