В Сумах произошли взрывы

В направлении города двигались дроны.
Вечером 6 октября в Сумах был слышен взрыв. С 20:43 в городе раздается воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные СМИ.
"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении "Суспільного".
Воздушные силы предупреждали о БпЛА в Сумской области. По информации мониторингов, пять дронов направлялись в направлении областного центра.
Как сообщалось, ВС предупредили, что в Украине фиксируют движение беспилотников. Враждебные БпЛА наблюдают на севере страны.
Читайте также:
- В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно
- "Большой салют" для "фюрера": эксперт назвал дату, когда РФ может массированно атаковать Украину
- Россияне все чаще запускают дроны неустановленного типа: Игнат рассказал детали