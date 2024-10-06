Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сумах произошли взрывы

В Сумах произошли взрывы

Взрыв. / Фото: Associated Press

В направлении города двигались дроны.

Вечером 6 октября в Сумах был слышен взрыв. С 20:43 в городе раздается воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные СМИ.

"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении "Суспільного".

Воздушные силы предупреждали о БпЛА в Сумской области. По информации мониторингов, пять дронов направлялись в направлении областного центра.

Как сообщалось, ВС предупредили, что в Украине фиксируют движение беспилотников. Враждебные БпЛА наблюдают на севере страны.

Читайте также:

В Донецкой области уничтожен российский беспилотник С-70 "Охотник"

В Донецкой области уничтожен российский беспилотник С-70 "Охотник"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация