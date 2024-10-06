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Армія РФ вдарила по Конотопу: що відомо

Армія РФ вдарила по Конотопу: що відомо

Рятувальники. / Фото: ДСНС

Ймовірно, окупанти атакували місто ракетою.

Пізно ввечері 6 жовтня окупаційна армія РФ вдарила по Конотопу Сумської області. Ймовірно, стався "приліт" ракети. 

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін. 

Після 22:00 у Конотопі сталися вибухи. Мер повідомив про атаку з півночі. З його слів, ймовірно окупанти завдали ракетного удару. 

"Ракета йшла по території Чернігівської області курсом на південь, над Батурином змінила курс і різко на нас (Конотоп - Ред.)", - наголосив Артем Семеніхін

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги ввечері 6 жовтня у Сумах сталися вибухиПовітряні сили попереджали про БпЛА на Сумщині.

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