Армія РФ вдарила по Конотопу: що відомо

Пізно ввечері 6 жовтня окупаційна армія РФ вдарила по Конотопу Сумської області. Ймовірно, стався "приліт" ракети.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

Після 22:00 у Конотопі сталися вибухи. Мер повідомив про атаку з півночі. З його слів, ймовірно окупанти завдали ракетного удару.

"Ракета йшла по території Чернігівської області курсом на південь, над Батурином змінила курс і різко на нас (Конотоп - Ред.)", - наголосив Артем Семеніхін

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги ввечері 6 жовтня у Сумах сталися вибухи. Повітряні сили попереджали про БпЛА на Сумщині.

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