Насколько массово россияне сдаются в плен: ответ ВСУ

В течение месяца оккупанты ежедневно продолжают штурмовые действия, пытаясь добиться хоть каких-то результатов. Значительная часть личного состава РФ хочет выжить и сдается в плен.

Об этом сказал командир экипажа беспилотных авиакомплексов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш в эфире "Эспрессо".

По словам Отченаша, фактически враг не достигает своих целей, учитывая потери, которые несет.

"Мы уничтожаем технику противника и значительное количество его личного состава", – отметил Отченаш.

Командир акцентировал, что есть определенное количество военнопленных РФ, которые добровольно сдаются в плен из-за низкого морально-психологического состояния.

"Россияне начинают отдавать себе отчет, что их бросают на мясо. 80% вражеских штурмов разбиваются о линию обороны нашей бригады, и они просто погибают. Поэтому значительная часть личного состава РФ сейчас хочет выжить и сдается в плен", — подчеркнул Отченаш.

Напомним, по состоянию на утро 15 октября 2024 г. ВСУ уничтожили 671 400 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1210 военных

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