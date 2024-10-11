Підвищення податків в Україні: хто платитиме більше і як це вплине на ріст цін

Верховна Рада підвищила податки. Законопроєкт, який викликав багато суперечок і серед депутатів, і серед громадськості, остаточно ухвалили двісті сорока сімома голосами. Податкові зміни діятимуть до кінця того року, в якому завершиться воєнний стан.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Прокоф’євої.

Податкові зміни торкнуться ледь не кожного гаманця у нашій країні. Передусім, це - військовий збір. Його збільшили для усіх на три з половиною відсотки. На ціни це не вплине, але суттєво вдарить по наших зарплатах, каже економіст Олег Гетьман.

Як зросте військовий збір

"Через певний час роботодавці це зменшення нівелюють, бо будуть зростати заробітні плати. І через певну кількість місяців вони наздоженуть, але на даний час це зменшення. Відповідно це - зменшення попиту. Відповідно це - призведе до охолодження нашої економіки", - каже координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман.

Олег Гетьман.

ФОПи теж заплатять більше. При чому минулим числом. Військовий збір з фізосіб-підприємців збиратимуть уже з 1 жовтня. До єдиного податку ФОПи першої, другої та четвертої груп мають викласти ще по 800 гривень військового збору. Третя група платитиме додатково 1% від доходу.

"Третя група, яка і так сплачує 5% з оборота, буде сплачувати 6%. Це не бідні люди, їм це не буде суттєво", - каже економіст Олег Гетьман.

Новий військовий збір не торкнеться лише зарплат військових. Так депутати вирішили просто під час фінального засідання, каже Ольга Василевська-Смаглюк.

"Для другої, третєї лінії оборони, Києва, Закарпаття, інших місць, які напряму не воюють на лінії фронту, для них залишається військовий збір у розмірі 1,5%. Для тих, хто служить в зоні бойових дій, вони і так звільнені від сплати військового збору", - каже Ольга Василевська-Смаглюк.

Але є ті, хто викладуть найбільше за новим законом. Серед них банки - згідно змін вони мають віддати половину свого прибутку, та фінансові компанії - з них очікують чверть прибутку. Чи означає це, що банки раптом збільшать для українців комісію або підвищать плату за користування картками, економіст Олег Гетьман, переконує, що ні.

Ріст податків на прибуток

"Це не з маленьких мишей збирати останнє. Немає на це шансів, бо банки заробили неймовірно рекордну суму за всю історію України. За підсумками року це буде 160 мільярдів гривень. Стільки вони не заробляли ніколи, навіть якщо вони віддадуть половину, то буде 80 мільярдів чистого прибутку", - каже Олег Гетьман.

Є в законі і секторальні зміни. Вони торкнуться АЗС та пунктів обміну валют. Тепер вони мають щомісяця платити державі наперед. При чому фіксовані суми. Цифри - залежатимуть від місця розташування.

Хороша новина для тих, хто вже встиг встиг оформити кешбек по програмі “Зроблено в Україні”. Цей дохід - оподатковуватись не буде. Тобто усе, що впаде вам на картку за покупку українських товарів - цілком ваше, з державою ділитись не треба.

Як підвищення податків вплине на кешбек

Підвищення податків - вимушений крок в умовах великої війни, каже очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Всі українські громадяни в рівній мірі сплачують гроші для фінансування армії, для виплати заробітних плат військовим. Бо армія без грошей існувати і перемагати не може", - заявив Гетьманцев.

В Уряді порахували: від нових податків державна скарбниця отримає додатково 30 мільярдів гривень уже цього року. Наступного - 130. Усі ці кошти підуть на оборону країни.

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