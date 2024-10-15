Историческое повышение налогов: кому и сколько придется платить

Рекордное повышение налогов. Глава ВР подписал соответствующий закон. Теперь парламентарии ждут подписи президента. И тогда придется платить украинцам уже не 1,5, а 5% военного сбора. Однако такие изменения коснутся не всех.

За что и сколько будет теперь платить каждый украинец и бизнес – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

В ожидании подписи президента

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал законопроект о повышении налогов и отправил его на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Спикер уже подписал налоговый законопроект №11416д и отправил в Офис Президента. В ближайшее время ожидаем там подпись президента, потом публикация и затем через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги. Как раз получится, что авансы частично попадут под увеличение", — говорится в сообщении.

Что приняли депутаты?

В свою очередь, в Раде объяснили, что именно изменится. Об этом сказал глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев. По его словам, есть два больших блока. 1. Военный сбор, распространяемый на всех нас. 2. Авансовый взнос для АЗС и повышение ставок небанковских финансовых учреждений от 2025 года.

Цитата: "Если говорить о ФЛПах, то первая, вторая, четвертая группа – 800 гривен в месяц. Третья группа – плюс 1 процент с дохода. Второй блок – это налог на сверхприбыли банков по ставке 50% за 2024 год"

Как подчеркнул Гетманцев, сейчас военный сбор для военных остается на уровне 1,5%, но не для всех.

"Те, кто участвует в боевых действиях, пояснил Гетманцев, вообще не платят военный сбор по всем доходам – и денежному обеспечению, и дополнительным надбавкам", — указано в сообщении.

Ранее Минфин утверждал, что повышение налогов должно произойти с 1 октября. Это означает, что повышение налогов для части ФЛП произойдет "задним числом". Зато в части работающих украинцев – с момента вступления закона в силу. К примеру, если предприятие уже выплатило аванс по зарплате и заплатило военный сбор по старой ставке, то вторую часть зарплаты будет облагать налогом по новой.

Рекордное повышение налогов

Напомню, что на прошлой неделе Верховная Рада приняла в целом проект закона о повышении налогов, уже названный историческим. Рассмотрение законопроекта во втором чтении началось 9 октября в практически пустом зале – там было около трех десятков депутатов. В правительственной ложе при рассмотрении проекта никого не было. В законопроект подали более 1300 правок.

Большинство из них не были учтены. А уже 10 октября нардепы проголосовали за законопроект во втором чтении. Решение поддержали 247 парламентариев, сообщил народный депутат от фракции Голос, заместитель председателя комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк. Указал нардеп и пункты законопроекта, которые, по его мнению, корректны.

ВЗ для всех, кроме ФЛП-упрощенцев, поднимается со дня вступления в силу закона, а не с 1 октября. Правда, как его теперь считать с середины месяца остается открытым вопросом:

2) ВЗ для ФЛП-упрощенцев все равно с 1 октября;

3) каких-либо перенесений ВЗ на 1 января нет ни для кого;

4) е-резиденты тоже попадают под военный сбор. А это, блин, была моя правка, которую отдельно почему-то не учли;

5) юридические колышки (их там несколько десятков), которые убили, чтобы конструкция хорошо держалась, все выпали;

6) исключения для ФЛП, которые на оккупированных территориях и территории зоны боевых действий, выпали;

7) новый ВЗ для ФЛП в МНС не будет включаться.

Заявление бизнеса

Свое слово по увеличению налогов сказал и бизнес. Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что "когда бизнес проиграет, не выиграет никто". Также по мнению работодателей, предложенное повышение приведет к увеличению налоговой нагрузки именно на легальных субъектов хозяйствования, что приведет к большей тенизации заработных плат в частном секторе.

Но, как видим, на власть это не подействовало. Соответственно поднятие военного сбора с 1,5% до 5%, по словам Ярослава Железняка, достаточно болезненно ударит по украинцам. Об этом нардеп отмечал еще после голосования документа в Раде в первом чтении. Тогда народного избранника очень возмутило, что уплата налогов возможна задним числом.

Это должно коснуться работников госучреждений и бюджетников социальной сферы.

А уже после голосования законопроекта о повышении налогов во втором чтении 10 октября Железняк отметил, что фактически обложение доходов задним числом не будет для большинства плательщиков. Однако остается один нюанс.

Зачем повышать налоги

По расчетам правительства, эти налоговые изменения должны принести в бюджет дополнительные 58 млрд грн уже в этом году, а в следующем – 137 млрд грн. Деньги нужны, чтобы перекрыть нехватку средств на финансирование армии, говорят в правительстве. Однако там же говорят и о том, что на военные расходы только в этом году не хватает как минимум 500 млрд грн. В частности, как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, дополнительные средства необходимы на дополнительную мобилизацию.

Дешевые товары из Aliexpress и Temu – под угрозой

Напомню, что в Украине тоже хотят облагать международные посылки. Во власти говорят, что из-за беспошлинного ввоза товаров из Aliexpress и Temu украинский бюджет ежегодно недополучает миллиарды гривен, а эти деньги очень нужны армии. Более того, отдельные сектора украинского предпринимательства – на грани выживания, потому что не выдерживают конкуренции с международными маркетплейсами. На посылки из-за границы стоимостью до 150 евро не начисляются НДС (20%) и пошлины (около 10%). Для посылок, стоимость которых превышает этот лимит, налоги начисляются на сумму превышения: для посылки стоимостью 200 евро налоги следует уплатить с 50 евро.

Именно поэтому эта льгота оказалась под прицелом Министерства финансов еще в июле 2024 года, когда оно обнародовало первые планы повышения налогов для покрытия потребностей обороны. Во время их обсуждения от отмены льгот для международных посылок отказались, однако правительство и депутаты не забыли о ней.

Льготы не отменили

Ведомство предлагало отменить льготу и сделать исключение для некоммерческих посылок, например подарков от пересылаемых из-за рубежа родственников. Для них НДС предлагали начислять начиная с цены 45 евро. По расчетам Минфина, эта инициатива должна обеспечить бюджет 3 млрд грн в сентябре-декабре, а весь план увеличения налогов — 125 млрд грн. Но это только на бумаге, в реальности картина была не столь оптимистична, поэтому от этой инициативы решили отказаться. Пока.

Украинское предпринимательство VS маркетплейсы

Неудивительно, что отмена льготы для международных посылок – едва ли не единственная норма по налоговому законопроекту, открыто поддерживаемая крупнейшими бизнес-ассоциациями. В частности, об этом отмечали и в заявлении Украинского совета бизнеса, объединяющего 117 бизнес-ассоциаций страны.

Больше всего негатива летит на маркетплейс Temu, вкладывающий миллионы долларов в агрессивный маркетинг в США, ЕС и Украине, говорят в сети магазинов "Аврора". Украинские предприниматели жалуются, что компании трудятся в неравных условиях.

В СМИ пишут, что объемы посылок из Temu растут бешеными темпами: весной украинцы вроде бы заказывали там по 300 тысяч товаров в месяц, а осенью этот показатель может достичь 1 млн. Косвенно о росте популярности китайского маркетплейса свидетельствует то, что он занимает первые ступени приложений для шопинга.

Коллапс таможни

В 2023 году в Украину ввезли почти 52 млн посылок стоимостью более 62 млрд грн. При этом стоимость 51,5 млн. посылок общей стоимостью 40 млрд грн не превышала безналоговый лимит 150 евро. То есть, налоги уплачиваются с менее чем 1% международных посылок, ввозимых в Украину.

Поэтому отмена льготы на безналоговый ввоз посылок стоимостью до 150 евро может одномоментно и существенно увеличить нагрузку на таможенные органы и усложнить жизнь миллионам украинцев, покупающих товары за границей. Более того, такой поток посылок просто остановит работу таможни, обеспокоен председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Когда представят законопроект?

Хотя сейчас вопрос отмены льготы для международных посылок не стоит на повестке дня, однако депутаты уже работают над соответствующими изменениями, уверяет Гетманцев.

Напомним, что в ближайшее время ожидается подпись президента.