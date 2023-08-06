Хмельниччина знову була атакована ворогом: влада розповіла про наслідки

Постраждалих від атаки немає

Ввечері під час повітряної тривоги 5 серпня 2023 року Хмельниччина знову була атакована ворогом.

Про це заявив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін у повідомленні у соціальних мережах.

"Пролунала серія вибухів в одній з громад області. Разом з тим, вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні. Відбудуємо все разом! Найважливіше, що постраждалих від атаки немає. Тримаймося. Переможемо!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що на Запоріжжі було чути вибухи.

Додамо, що у Хмельницькій області працювало ППО.

Зауважимо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для західних регіонів.