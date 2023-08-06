Астрологічний прогноз на 6 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день революційних змін у всіх сферах життя: можна рухатися вперед і вгору, не звертаючи уваги на перешкоди – лише так можна досягти успіху.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: бузковий, світло-фіолетовий, лавандовий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, олександрит, циркон.

За які частини тіла відповідає: ноги, печінка, кров.

Хвороби дня: через вразливість печінки і крові необхідно відмовитися від вживання алкоголю й сильнодійних ліків.

Харчування дня: особливо пильними в цей час потрібно бути щодо стану печінки і кровотворної системи, тому – через серйозний ризик інтоксикації цих органів і всього організму загалом – під забороною перебувають також жирна, смажена й важка їжа. Користь організму принесуть фіточаї, трав'яні настоянки, а також сезонні овочі, фрукти та ягоди.

Стрижка дня: зірки рекомендують змінити не лише зачіску, а й весь вигляд загалом – з цією метою можна звернутися до візажиста і стиліста.

Дачні роботи дня: гарний час для збирання коренеплодів і заготівлі лікарських трав.

Магія та містика дня: можна робити відворот від свого порогу для поганих людей.

Сни дня: сни цього дня цінної інформації не містять.

Табу дня: важливо уникати навіть незначних ран і подряпин – вони можуть призвести до зараження крові; якщо таке все ж сталося, треба ретельно продезінфікувати уражену область.

Цитата дня: "Кожна людина менша за найгарніше своє створіння" (Поль Валері).

Читайте також: