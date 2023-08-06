Астрологический прогноз на 6 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день революционных перемен во всех сферах жизни: можно двигаться вперед и вверх, не обращая внимания на препятствия – только так можно добиться успеха.

Символ дня: Пегас.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый , фиолетовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит, циркон.

За какую часть тела отвечает: ноги, печень, кровь.

Болезни дня: из-за уязвимости печени и крови необходимо отказаться от употребления алкоголя и сильнодействующих лекарств.

Питание дня: особенно внимательно в это время нужно отнестись к состоянию печени и кроветворной системы, поэтому – из-за серьезного риска интоксикации этих органов и всего организма в целом – под запретом находится также жирная, жареная и тяжелая пища. Пользу организму принесут фито-чаи, травяные настойки, а также сезонные овощи, фрукты и ягоды.

Стрижка дня: звезды рекомендуют изменить не только прическу, но и весь облик в целом – с этой целью можно обратиться к визажисту и стилисту.

Дачные работы дня: хорошее время для сбора корнеплодов и заготовки лекарственных трав.

Магия и мистика дня: можно делать отворот от своего порога для плохих людей.

Сны дня: сны нынешнего тдня ценной информации не содержат.

Табу дня: важно избегать даже незначительных ранок и царапин – они чреваты заражением крови, если же подобное все-таки произошло, нужно тщательно продезинфицировать пораженную область.

Цитата дня: «Всякий человек меньше самого прекрасного своего создания» (Поль Валери).

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