Снова раздаются взрывы: в Хмельницкой области работает ПВО

Идет тревожная ночь для всех украинцев.

В Хмельницкой области снова серия взрывов.

Об этом сначала сообщили местные журналисты, а затем подтвердили власти.

"Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях" — заявили в Хмельницкой ОВА.

Также часть вражеских ракет согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ развернулась с запада Украины и направляется в Староконстантинов в Хмельницкой области.

Украинские военные упорно советуют местным жителям находиться в укрытиях.

Позже мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Староконстантинове.

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Напомним, что в Запорожье были слышны взрывы.

Добавим, что в Хмельницкой области работало ПВО.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности для западных регионов.