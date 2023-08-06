Снова раздаются взрывы: в Хмельницкой области работает ПВО

Идет тревожная ночь для всех украинцев.
В Хмельницкой области снова серия взрывов.
Об этом сначала сообщили местные журналисты, а затем подтвердили власти.
"Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях" — заявили в Хмельницкой ОВА.
Также часть вражеских ракет согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ развернулась с запада Украины и направляется в Староконстантинов в Хмельницкой области.
Украинские военные упорно советуют местным жителям находиться в укрытиях.
Позже мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Староконстантинове.
Напомним, что в Запорожье были слышны взрывы.
Добавим, что в Хмельницкой области работало ПВО.
Напомним, что ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности для западных регионов.
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