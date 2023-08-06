Знову лунають вибухи: у Хмельницькій області працює ППО

Триває тривожна ніч для всіх українців.
В Хмельницькій області знову серія вибухів.
Про це спочатку повідомили місцеві журналісти, а потім підтвердила влада.
"Працює ППО! Залишайтеся в укриттях" - заявили в Хмельницькій ОВА.
Також частина ворожих ракет згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ розвернулася з заходу України і прямує до Старокостянтинова, що у Хмельницькій області.
Українські військові наполегливо радять місцевим жителям перебувати в укриттях.
Пізніше моніторингові канали повідомили про вибухи у Старокостянтинові.
Нагадаємо, що на Запоріжжі було чути вибухи.
Додамо, що у Хмельницькій області працювало ППО.
Зауважимо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для західних регіонів.
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